Зараз не час? Трамп зробив заяву про Путіна і мир в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що зараз не час просити главу Кремля Володимира Путіна припинити війну в Україні. За його словами, поки що потрібно знижувати ціни на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зокрема, на борту літака Air Force One Трампа запитали, чи настав час знову попросити Путіна про перемир'я. Відповідь глави Білого дому була негативною.

"Здається, зараз не час просити від Путіна припинення вогню. Якщо мені доведеться вимагати припинення вогню, я вживу жорстких заходів", - сказав Трамп.

Він додав, що зараз необхідно продовжувати знижувати ціни на нафту.

"Якщо ціни на нафту впадуть, війна між Росією та Україною закінчиться", - резюмував він.