Сейчас не время? Трамп сделал заявление о Путине и мире в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас не время просить главу Кремля Владимира Путина прекратить войну в Украине. По его словам, пока что нужно снижать цены на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В частности, на борту самолета Air Force One Трампа спросили, настало ли время снова попросить Путина о перемирии. Ответ главы Белого дома был отрицательным.

"Кажется, сейчас не время просить от Путина прекращении огня. Если мне придется требовать прекращения огня, я приму жесткие меры", - сказал Трамп.

Он добавил, что сейчас необходимо продолжать снижать цены на нефть.

"Если цены на нефть упадут, война между Россией и Украиной закончится", - резюмировал он.