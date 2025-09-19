ua en ru
Сейчас не время? Трамп сделал заявление о Путине и мире в Украине

Пятница 19 сентября 2025 00:02
Сейчас не время? Трамп сделал заявление о Путине и мире в Украине Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас не время просить главу Кремля Владимира Путина прекратить войну в Украине. По его словам, пока что нужно снижать цены на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, на борту самолета Air Force One Трампа спросили, настало ли время снова попросить Путина о перемирии. Ответ главы Белого дома был отрицательным.

"Кажется, сейчас не время просить от Путина прекращении огня. Если мне придется требовать прекращения огня, я приму жесткие меры", - сказал Трамп.

Он добавил, что сейчас необходимо продолжать снижать цены на нефть.

"Если цены на нефть упадут, война между Россией и Украиной закончится", - резюмировал он.

Трамп готов вводить санкции, но есть условие

Напомним, на днях издание Politico писало, что США и ЕС пытаются выработать единый подход к давлению на Кремль. По данным издания, в переговорах ключевыми остаются нефть, газ и торговые тарифы.

Также отметим, недавно Дональд Трамп заявил, что считает санкции ЕС против России недостаточно жесткими и призвал европейских партнеров к более жестким ограничениям.

Кроме того, в соцсетях он писал, что готов ввести санкции, но только если страны НАТО прекратят покупать российскую нефть.

На данный момент известно, что Брюссель планирует одобрить 19-й пакет санкций против РФ уже в ближайшие дни. Решение согласуют после звонка главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и Дональда Трампа.

Помимо этого, в СМИ уже неоднократно была информация, что США настаивают на том, чтобы страны G7 ввели тарифы до 100% против Китая и Индии за покупку российской нефти.

