Все заради національної безпеки: Зеленський анонсував важливі переговори в Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський анонсував ключові переговори України у Брюсселі з радниками лідерів ЄС задля посилення національної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров доповів йому про підготовку сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів.

За словами Зеленського, це частина постійної координації з партнерами, що забезпечує повноцінну активність процесу перемовин.

Разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде присутній і начальник Генштабу Андрій Гнатов.

"Рустем Умєров доповів про підготовку сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів. Разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде начальник Генштабу Андрій Гнатов. Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечуємо повноцінну активність процесу перемовин", - написав Зеленський у соцмережах.

Українські представники поінформують європейських колег про результати вчорашніх контактів американської сторони в Москві та обговорять питання європейського компонента у необхідній архітектурі безпеки.

Після Брюсселя Рустем Умєров і Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками Президента США Дональда Трампа. Як зазначив Зеленський, Україна працюватиме конструктивно заради досягнення реального миру.

Президент очікує на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі.