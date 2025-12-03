Все заради національної безпеки: Зеленський анонсував важливі переговори в Брюсселі
Президент України Володимир Зеленський анонсував ключові переговори України у Брюсселі з радниками лідерів ЄС задля посилення національної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Володимира Зеленського в Telegram-каналі.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров доповів йому про підготовку сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів.
За словами Зеленського, це частина постійної координації з партнерами, що забезпечує повноцінну активність процесу перемовин.
Разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде присутній і начальник Генштабу Андрій Гнатов.
"Рустем Умєров доповів про підготовку сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів. Разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде начальник Генштабу Андрій Гнатов. Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечуємо повноцінну активність процесу перемовин", - написав Зеленський у соцмережах.
Українські представники поінформують європейських колег про результати вчорашніх контактів американської сторони в Москві та обговорять питання європейського компонента у необхідній архітектурі безпеки.
Після Брюсселя Рустем Умєров і Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками Президента США Дональда Трампа. Як зазначив Зеленський, Україна працюватиме конструктивно заради досягнення реального миру.
Президент очікує на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі.
Що відомо про заплановану на 3 грудня в Брюсселі зустріч
Нагадаємо, що 3 грудня в Брюсселі відбудеться засідання НАТО, на якому міністри закордонних справ країн‑членів зберуться у штаб-квартирі Альянсу.
У межах заходу також заплановане засідання NATO–Ukraine Council, де буде присутній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Очікується, що під час зустрічей сторони обговорять посилення підтримки України, зокрема через ініціативу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), яка включає постачання озброєнь та заходи з підвищення обороноздатності країни.
Prioritized Ukraine Requirements List - це програма США та НАТО, яка дає змогу Україні отримувати американську зброю за рахунок фінансування країн-партнерів Альянсу.
До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні за програмою PURL. Також Євросоюз ухвалив нові ініціативи для зміцнення обороноздатності України.
Зазначимо, що нещодавно Україна звернулася до європейських союзників із проханням надати додаткові млрд євро до кінця року.