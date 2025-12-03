ua en ru
Все ради национальной безопасности: Зеленский анонсировал важные переговоры в Брюсселе

Брюссель, Среда 03 декабря 2025 12:38
Все ради национальной безопасности: Зеленский анонсировал важные переговоры в Брюсселе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ключевые переговоры Украины в Брюсселе с советниками лидеров ЕС для усиления национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о подготовке сегодняшних встреч в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров.

По словам Зеленского, это часть постоянной координации с партнерами, что обеспечивает полноценную активность переговорного процесса.

Вместе с секретарем СНБО Украины на встречах будет присутствовать и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

"Рустем Умеров доложил о подготовке сегодняшних встреч в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров. Вместе с секретарем СНБО Украины на встречах будет начальник Генштаба Андрей Гнатов. Это постоянная наша координация с партнерами, и мы обеспечиваем полноценную активность процесса переговоров", - написал Зеленский в соцсетях.

Украинские представители проинформируют европейских коллег о результатах вчерашних контактов американской стороны в Москве и обсудят вопросы европейского компонента в необходимой архитектуре безопасности.

После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями Президента США Дональда Трампа. Как отметил Зеленский, Украина будет работать конструктивно ради достижения реального мира.

Президент ожидает новый доклад по итогам сегодняшних встреч в Европе.

Что известно о запланированной на 3 декабря в Брюсселе встрече

Напомним, что 3 декабря в Брюсселе состоится заседание НАТО, на котором министры иностранных дел стран-членов соберутся в штаб-квартире Альянса.

В рамках мероприятия также запланировано заседание NATO-Ukraine Council, где будет присутствовать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ожидается, что во время встреч стороны обсудят усиление поддержки Украины, в частности через инициативу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которая включает поставки вооружений и меры по повышению обороноспособности страны.

Prioritized Ukraine Requirements List - это программа США и НАТО, которая позволяет Украине получать американское оружие за счет финансирования стран-партнеров Альянса.

К слову, администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL. Также Евросоюз принял новые инициативы для укрепления обороноспособности Украины.

Отметим, что недавно Украина обратилась к европейским союзникам с просьбой предоставить дополнительные млрд евро до конца года.

