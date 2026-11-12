Заради GTA 6 готові пропустити роботу й весілля: геймери масово беруть відгули

Довгоочікуваний вихід відеогри GTA 6, запланований на четвер, 19 листопада, уже суттєво впливає на робочі графіки.

За даними аналітичної HR-платформи BrightHR, яка охопила понад 1,2 мільйона працівників у 70 тисячах компаній Великої Британії, люди масово оформлюють щорічні відпустки, щоб пограти з перших хвилин релізу.

Ажіотаж та "реакція поколінь"

Цікаво, що GTA становить майже 5 відсотків від усіх причин, які працівники вказують у заявах на вихідний 19 листопада.

За підрахунками аналітиків, удвічі більше людей взяли відгул заради гри, ніж заради медового місяця (0,46 відсотка проти 0,18 відсотка). Гра також випередила випускні вечори (0,19 відсотка) та поїздки до Діснейленду (0,06 відсотка).

Загалом у листопаді та грудні працівники забронювали близько 83 тисяч днів відпустки через гру, що обійдеться британським роботодавцям приблизно у 12,4 мільйона фунтів стерлінгів (з них 3,14 мільйона - лише за один день релізу).

Один із фанів навіть оформив повноцінну двотижневу відпустку, щоб повністю пройти сюжет.

Порівняно з попереднім четвергом, 12 листопада, кількість запитів на вихідний 19 листопада зросла на 7,89 відсотка (торік у ці дати приріст становив лише 2,51 відсотка).

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Найбільший інтерес до відгулів виявляють конкретні вікові групи:

Міленіали вивели GTA у п'ятірку головних причин для відпустки 19 листопада після звичайного відпочинку, днів народження, візитів до рідних та весіль.

вивели GTA у п'ятірку головних причин для відпустки 19 листопада після звичайного відпочинку, днів народження, візитів до рідних та весіль. Зумери поставили гру на шосте місце - у першу п'ятірку її не пустили навчання, тренінги та випускні.

поставили гру на шосте місце - у першу п'ятірку її не пустили навчання, тренінги та випускні. Покоління X вказало гру на 9 місці серед причин відгулу, тоді як серед бумерів таких запитів не зафіксовано взагалі.

У заявах працівники не приховують своїх намірів, залишаючи коментарі на кшталт "тиждень GTA на дивані у спідньому" або "день GTA, гра почалася, невдахи".

Генеральний директор BrightHR Алан Прайс закликає керівників ставитися до цього з розумінням: на його думку, відгул заради відеогри є таким самим законним правом на відпочинок, як похід на футбольний матч чи концерт, якщо це не паралізує роботу команди.

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Корпоративний вихідний від Logitech

На тлі глобального очікування релізу IT-компанія Logitech оголосила про запровадження Logi Game Day - першого в історії корпоративного вихідного дня, призначеного спеціально для відеоігор.

Керівництво компанії спирається на власні дослідження, згідно з якими 81 відсоток геймерів відчувають менше тривожності та вищу впевненість у роботі, а 98,8 відсотка опитаних ІТ-фахівців підтвердили, що ігрові навички допомагають у стратегічному мисленні та роботі під тиском.

У день виходу GTA 6, 19 листопада, ігровий підрозділ Logitech G проведе пряму трансляцію зі своєї американської штаб-квартири у Сан-Хосе.

Генеральний менеджер Logitech G Робін Пійспанен зазначив, що спільне занурення в ігри на кшталт GTA 6, Call of Duty Modern Warfare 4 чи Forza згуртовує команду, а директорка з персоналу Елейн Лейрд наголосила, що гра допомагає працівникам перезавантажитися та "знаходити свіжі рішення для складних робочих завдань".