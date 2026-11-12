Ради GTA 6 готовы пропустить работу и свадьбу: геймеры массово берут отгулы

Долгожданный выход видеоигры GTA 6, запланированный на четверг, 19 ноября, уже оказывает существенное влияние на рабочие графики.

По данным аналитической HR-платформы BrightHR, охватившей более 1,2 миллиона работников в 70 тысячах компаний Великобритании, люди массово оформляют ежегодные отпуска, чтобы поиграть с первых минут релиза.

Ажиотаж и "реакция поколений"

Интересно, что GTA составляет почти 5 процентов всех причин, которые работники указывают в заявлениях на выходной 19 ноября.

По подсчетам аналитиков, вдвое больше людей взяли отгул ради игры, чем ради медового месяца (0,46% против 0,18%). Игра также опередила выпускные вечера (0,19%) и поездки в Диснейленд (0,06%).

Всего в ноябре и декабре работники забронировали около 83 тысяч дней отпуска из-за игры, которая обойдется британским работодателям примерно в 12,4 миллиона фунтов стерлингов (из них 3,14 миллиона - всего за один день релиза).

Один из фанатов даже оформил полноценный двухнедельный отпуск, чтобы полностью пройти сюжет.

По сравнению с предыдущим четвергом, 12 ноября, количество запросов на выходной 19 ноября возросло на 7,89 процента (в прошлом году в эти даты прирост составил всего 2,51 процента).

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Наибольший интерес к отгулам проявляют конкретные возрастные группы:

Миллениалы вывели GTA в пятерку главных причин для отпуска 19 ноября после обычного отдыха, дней рождения, визитов в родные и свадеб.

вывели GTA в пятерку главных причин для отпуска 19 ноября после обычного отдыха, дней рождения, визитов в родные и свадеб. Зуммеры поставили игру на шестое место – в первую пятерку ее не пустили обучение, тренинги и выпускные.

поставили игру на шестое место – в первую пятерку ее не пустили обучение, тренинги и выпускные. Поколение X указало игру на 9 месте среди причин отгула, тогда как среди бумеров таких запросов вообще не зафиксировано.

В заявлениях работники не скрывают своих намерений, оставляя комментарии типа "неделя GTA на диване в нижнем" или "день GTA, игра началась, неудачники".

Генеральный директор BrightHR Алан Прайс призывает руководителей относиться к этому с пониманием: по его мнению, отгул ради видеоигры является таким же законным правом на отдых, как поход на футбольный матч или концерт, если это не парализует работу команды.

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Корпоративный выходной от Logitech

На фоне глобального ожидания релиза IT-компания Logitech объявила о внедрении Logi Game Day - первого в истории корпоративного выходного дня, предназначенного специально для видеоигр .

Руководство компании опирается на собственные исследования, согласно которым 81 процент геймеров испытывают меньше тревожности и более высокой уверенности в работе, а 98,8 процента опрошенных IТ-специалистов подтвердили, что игровые навыки помогают в стратегическом мышлении и работе под давлением.

В день выхода GTA 6, 19 ноября, игровое подразделение Logitech G проведет прямую трансляцию из своей американской штаб-квартиры в Сан-Хосе.

Генеральный менеджер Logitech G Робин Пийспанен отметил, что совместное погружение в игры типа GTA 6, Call of Duty Modern Warfare 4 или Forza сплачивает команду, а директор из персонала Элейн Лейрд подчеркнула, что игра помогает работникам перезагрузиться и "находить свежие решения для сложных рабочих заданий".