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31 година роботи заради GTA 6: скільки коштує гра для українців

13:09 29.06.2026 Пн
2 хв
Нашим геймерам найскладніше дозволити собі бажаний реліз
aimg Ольга Завада
31 година роботи заради GTA 6: скільки коштує гра для українців Українцям доводиться працювати на GTA у 19 разів довше (скриншот: XpertThief)
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Україна опинилася на останньому місці серед країн Європи у рейтингу доступності майбутньої гри Grand Theft Auto VI. Щоб придбати базове видання, нашому фахівцю доведеться безперервно працювати понад 31 годину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження The World in Maps.

Прірва у доходах - рейтинг доступності в Європі

Аналітики компанії The World in Maps вирішили порівняти світові ціни на гру із середньою чистою погодинною заробітною платою у різних європейських державах.

Результати виявилися невтішними для нашого регіону, адже Україна продемонструвала найгірший результат на континенті.

Для порівняння, мешканцю Люксембурга, який очолив цей список, потрібно провести на робочому місці всього лише 1,5 години, щоб без проблем дозволити собі покупку ліцензійної копії.

Тобто українцям доводиться працювати заради розваги майже у 19 разів довше.

В інших європейських країнах ситуація з купівлею стандартної версії виглядає так:

  • Німеччина - 2,32 години роботи;
  • Франція - 2,67 години;
  • Велика Британія - 4,99 години;
  • Польща - 5,25 години;
  • Румунія - 5,9 години;
  • Молдова - 19,9 години.

31 година роботи заради GTA 6: скільки коштує гра для українців

Офіційна статистика від дослідників The World іn Maps (скриншот: maven.mapping)

Читайте більше: GTA VI відкрила передзамовлення: що приховує Ultimate Edition

Скільки коштує квиток у Vice City?

Офіційний реліз довгоочікуваної гри від розробників Rockstar Games запланований на 19 листопада 2026 року.

Попри те, що до виходу гри залишається час, видавці вже відкрили офіційні попередні замовлення, але поки що лише для власників консолей PlayStation 5, а також Xbox Series X та Xbox Series S.

Тим, хто віддає перевагу геймінгу на ПК, доведеться почекати - їхня версія з'явиться пізніше.

Наразі встановлені такі офіційні ціни на цифрові копії:

  • Базове стандартне видання обійдеться гравцям у 3 499 гривень (79,99 доларів);
  • Розширене видання Premium Edition коштує 4 299 гривень (99,99 доларів).

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