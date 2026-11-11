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GTA 6 ризикує розчарувати власників PS5 та Xbox: чому гравці обурені

15:17 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
GTA 6 ризикує розчарувати власників PS5 та Xbox: чому гравці обурені Rockstar свідомо пішла на компроміс (колаж: РБК-Україна)
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Заява Rockstar про обмеження частоти кадрів у Grand Theft Auto VI до 30 FPS на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S викликала обурення серед спільноти геймерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Hardware Unboxed в X.

Чому 30 FPS "убивають" динаміку на сучасних ТБ?

На сучасних OLED- та LCD-екранах відео з частотою 30 кадрів на секунду може виглядати недостатньо плавним. Через швидкий відгук пікселів кожен кадр залишається на екрані приблизно 33,33 мілісекунди - це робить ривки руху помітнішими.

Щоб приховати цей ефект, розробники часто використовують сильне розмиття зображення під час руху (motion blur).

Це призводить до:

  • суттєвого зниження чіткості динамічних сцен;
  • змазування дрібних текстур та деталей оточення;
  • відчутної затримки відгуку на натискання кнопок.

На тлі масового поширення дисплеїв із частотою 120 Гц та відео у 60 FPS, перехід до 30 кадрів буде сприйматися гравцями особливо болісно.

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Застарілий CPU не залишив Rockstar вибору?

Експерти зазначають, що рішення Rockstar було вимушеним. Аби створити живий світ із великою кількістю NPC та динамічними взаємодіями, потрібна висока обчислювальна потужність процесора, якої актуальним консолям не вистачає.

Навіть просунута PlayStation 5 Pro використовує чип на застарілій архітектурі AMD Zen 2, яка відстає від сучасних аналогів на 4 покоління.

Через це студія пожертвувала плавністю заради деталізації світу. Фахівці констатують: найкращу якість і фреймрейт GTA VI зможе показати лише після релізу на ПК.

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Секретна яхта та шифр у трейлері: фанати розгледіли натяк на другу карту

Паралельно з обговоренням технічного стану, фанати помітили цікаву деталь у трейлері передзавантаження. На 10-й секунді ролика з'являється яхта Ships And Giggles із написом Gloriana на кормі.

Користувачі мережі пов'язали цей факт із зображеннями Футболки Ліберті-Сіті та припустили таке:

  • слово Gloriana може відсилати до вигаданого аналога штату Джорджія;
  • у середині сюжетної кампанії гравцям може відкритися доступ до другого міста;
  • розробники заклали в ролик натяки на розширення карти за межі штату Leonida.

Офіційні деталі щодо наявності додаткових територій залишаються непідтвердженими, а оцінити реальний стан гри користувачі зможуть вже за кілька днів.

Нагадаємо - офіційний реліз гри відбудеться 19 листопада.

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