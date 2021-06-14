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"Зарабатывали" 1 млн гривен в месяц: на Прикарпатье задержали оптовых наркоторговцев

Автор: Мария Кучерявец

На Прикарпатье правоохранители разоблачили наркоторговцев, которые ежемесячно сбывали наркосодержащие таблетки на миллион гривен. Они продавали наркотики исключительно оптовыми партиями на территории четырех областей Украины.

Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

"Бизнесом" занимались двое жителей города Калуш: ранее судимый за хулиганство, разбойные нападения 44-летний мужчина, который имеет связи с "криминальным миром", и его 33-летний товарищ",- говорится в сообщении.

Известно, что наркотики злоумышленники продавали большими партиями на территории Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и Черновицкой областей, которые уже, в свою очередь, сбывали их местным наркодилерам.

"Сбывали таблетки по разным ценам, от 200 до 400 гривен в зависимости от количества. А уже в других регионах местные мелкие сбытчики - по 550-650 гривен. Ежемесячный оборот от продаж составил более миллиона гривен",- рассказали в полиции.

Правоохранители задержали злоумышленников во время передачи товара "из рук в руки".

В результате обыска в автомобиле было изъято наркосодержащие таблетки и мобильные телефоны. Двух фигурантов задержали в порядке ст. 208 УК.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.

Наркодилерам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: задержание наркоторговцев на Прикарпатье (npu.gov.ua)

Ранее стало известно, что в столице у наркоторговца изъяли таблетки экстази, каннабис, марки ЛСД и более килограмма амфетамина.

Также РБК-Украина писало, что полиция в Харькове задержала организованную группировку, которая сбывала через интернет-магазин наркотики.

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