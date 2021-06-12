Закладки и более кило амфетамина: в Киеве со спецназом задержали наркоторговца

В Киеве полицейский спецназ провел операцию по задержанию наркоторговца. У него изъяли таблетки экстази, каннабис, марки ЛСД и более килограмма амфетамина.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева .

Сообщается, что за одну закладку фигурант получал 60 гривен. За сбыт наркотиков мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: изъятые наркотики (npu.gov.ua)

По данным полиции, его заметил полицейский спецназ, который патрулировал Шевченковский район. На него обратили внимание, поскольку при появлении полицейских мужчина начал странно себя вести.

"Во время общения он признался, что делал так называемые закладки с наркотиками. Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского района, у него обнаружили расфасованные наркотики, деньги и удостоверение сотрудника одного из телеканалов. По словам задержанного, за закладку он получал 60 гривен", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело, полиция устанавливает всех участников сети распространения наркотиков, чтобы перекрыть канал.