"Заробляли" 1 млн гривень у місяць: на Прикарпатті затримали оптових наркоторговців

"Бізнесом" займалися двоє мешканців міста Калуш: раніше судимий за хуліганство, розбійні напади 44-річний чоловік, який має зв’язки з "кримінальним світом", та його 33-річний товариш", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що наркотики зловмисники продавали великими партіями на території Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької та Чернівецької областей, які вже, своєю чергою, збували їх місцевим наркодилерам.

"Збували пігулки за різними цінами, від 200 до 400 гривень, залежно від кількості. А вже в інших регіонах місцеві дрібні збувачі - за 550-650 гривень. Щомісячний оборот від продажу становив понад мільйон гривень", - розповіли у поліції.

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі товару "з рук у руки".

У результаті обшуку в автомобілі було вилучено нарковмісні пігулки та мобільні телефони. Двох фігурантів затримали у порядку ст. 208 ККУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Наркодилерам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: затримання наркоторговців на Прикарпатті (npu.gov.ua)