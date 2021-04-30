Еженедельно делали более 300 закладок. В Харькове задержали банду наркоторговцев

Полиция в Харькове задержала организованную группировку, которая сбывала через интернет-магазин наркотики . Еженедельно злоумышленники делали более 350 закладок с психотропными веществами.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины по Харьковской области.

Уголовное производство в отношении подозреваемых было возбуждено в феврале текущего года по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Они занимались сбытом наркотиков на территории Харькова и области, а также в Полтаве.

В ходе досудебного расследования было установлено, что сбыт наркотиков через интернет-магазин организовали 24-летняя девушка и 31-летний мужчина. Он занимался сбытом психотропных веществ и делал закладки, а молодая женщина - выполняла функции оператора и выводила деньги на банковскую карту. Кроме того, было установлено, что им помогала 49-летняя жительница города Мерефа.

В ходе обыска у подозреваемых правоохранители обнаружили 26 свертков с психотропным веществом, 6 устройств для употребления наркотиков, 25 пустых пакетов с остатками кристаллического вещества, мобильные телефоны, ноутбук, SIM-карты мобильных операторов связи, банковские карты, черновые записи по продаже психотропного вещества. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу

Следователи устанавливают канал поступления наркотических веществ, потребителей и других участников преступной деятельности. Работа интернет-магазине полностью блокирована. Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: задержание наркоторговцев (hk.npu.gov.ua)