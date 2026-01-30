Запускав по Україні "Калібри": СБУ повідомила про підозру російському окупанту-зраднику
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському окупанту, який у 2014 році зрадив Україну, а з 2022 року обстрілював її ракетами "Калібр" з підводного човна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.
За заявою СБУ, мова йде про командира бойової частини №1 російського підводного човна класу 636.3 "Варшавянка" Олексія Ольховського. Він з 2012 року служив у Криму в лавах Збройних сил України, але у 2014 році зрадив та перейшов на бік російських окупантів.
Під час повномасштабної війни Ольховський брав участь в бойових діях, як командир одного зі вцілілих підводних човнів РФ.
"На цій посаді зрадник відповідав за керування та навігацію субмарини, а також прокладання курсу до бойових позицій, з яких окупанти здійснюють пуски крилатих ракет типу "Калібр" по Україні", - сказано у повідомленні.
Ольховський причетний до терактів проти об'єктів цивільної інфраструктури та систем життєзабезпечення України. СБУ заочно повідомила окупанту про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
"Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб знайти його та покарати", - додали в СБУ.
Фото: Служба безпеки України
Нагадаємо, що в середині грудня 2025 року дрони Служби безпеки України атакували російський підводний човен у порту Новоросійська. Це перший в історії подібний випадок. Було знищено ПЧ класу "Варшавянка" - він коштує близько 400 млн доларів.
До цього у вересні 2023 року крилатою ракетою було знищено підводний човен "Ростов-на-Дону", який перебував у доку в Криму. Таким чином, у росіян на Чорному морі залишилося тільки два підводних човни з чотирьох, які були на початку повномасштабної війни.