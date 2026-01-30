Запускал по Украине "Калибры": СБУ сообщила о подозрении российскому оккупанту-предателю
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому оккупанту, который в 2014 году предал Украину, а с 2022 года обстреливал ее ракетами "Калибр" с подводной лодки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.
По заявлению СБУ, речь идет о командире боевой части №1 российской подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" Алексея Ольховского. Он с 2012 года служил в Крыму в рядах Вооруженных сил Украины, но в 2014 году предал и перешел на сторону российских оккупантов.
Во время полномасштабной войны Ольховский участвовал в боевых действиях, как командир одной из уцелевших подводных лодок РФ.
"На этой должности предатель отвечал за управление и навигацию субмарины, а также прокладывание курса к боевым позициям, с которых оккупанты осуществляют пуски крылатых ракет типа "Калибр" по Украине", - сказано в сообщении.
Ольховский причастен к терактам против объектов гражданской инфраструктуры и систем жизнеобеспечения Украины. СБУ заочно сообщила оккупанту о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
"Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать", - добавили в СБУ.
Фото: Служба безопасности Украины
Напомним, что в середине декабря 2025 года дроны Службы безопасности Украины атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска. Это первый в истории подобный случай. Была уничтожена ПЛ класса "Варшавянка" - она стоит около 400 млн долларов.
До этого в сентябре 2023 года крылатой ракетой была уничтожена подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая находилась в доке в Крыму. Таким образом, у россиян на Черном море осталось только две подводные лодки из четырех, которые были в начале полномасштабной войны.