Запускали з підводного човна. У КНДР заявили про випробування нових крилатих ракет

Зазначається, що нова стратегічна крилата ракета нібито вразила задані цілі, пролетівши над Жовтим морем дві години та три хвилини.

Південнокорейські військові заявили, що зафіксували запуск кількох крилатих ракет над водами неподалік портового міста Сінпо, де розташована верф для будівництва північнокорейських підводних човнів.

Агресивна політика КНДР

В останні тижні керівник КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання і готовність розпочати війну з Південною Кореєю. Однак, як зазначили ЗМІ, Пхеньян має вагому причину не розпалювати конфлікт, адже темпи зростання економіки Північної Кореї досягли найвищого рівня майже за десятиліття через продаж озброєнь Росії.

На тлі ескалації КНДР провела запуск крилатих ракет у напрямку Жовтого моря. Також ми повідомляли, що Пхеньян запустив балістичну ракету, викликавши стурбованість Японії.

Видання The New York Times повідомило, що у США передбачають можливість початку військових дій між КНДР та Південною Кореєю у найближчі місяці.