КНДР випустила кілька крилатих ракет зі східного узбережжя

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) повідомив, що запуск корабля Півночі відбувся близько 8 години ранку у водах порту Сінпо, але не уточнив, пославшись на аналіз, що триває.

"Зміцнюючи наш моніторинг та пильність, наші військові тісно координують свої дії зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї", - йдеться у текстовому повідомленні південнокорейських військових відправленим журналістам.

Це другий запуск крилатої ракети КНДР цього року після того, як у середу вона провела випробування стратегічних крилатих ракет під назвою Pulhwasal-3-31 у напрямку Жовтого моря.

Провокації КНДР

Останнім часом Північна Корея часто почала проводити випробування крилатих ракет і запускати їх у бік сусідських держав. Занепокоєння висловили Японія та Південна Корея.

Раніше ми писали, що 25 січня, в КНДР заявили про випробування нової крилатої ракети.

За версією видання New York Times, США припустили ймовірність конфлікту між Південною Кореєю та КНДР у найближчі місяці

До речі, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин готовий розпочати війну, але його стримує вигідний сценарій. Завдяки продажу ракет Росії у КНДР зросла економіка.

Також ми повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, спричинивши стурбованість Японії.