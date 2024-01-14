КНДР запустила балістичну ракету в сторону Японського моря

Північна Корея запустила невстановлену балістичну ракету в сторону Японського моря. Вона впала за межами виключної економічної зони Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency .

Наразі військові аналізують дальність, висоту і швидкість польоту ракети.

Водночас це перша "балістична" провокація з боку КНДР в цьому році. Востаннє Північна Корея проводила випробування 17 та 18 грудня 2023 року.

Як відзначає NHK WORLD-JAPAN, снаряд впав за межами виключної економічної зони Японії.

Варто пояснити, що виключна економічна зона, це прилеглі до територіальних вод прибережної країни території моря та континентального шельфу. Максимальна ширина зони становить до 200 морських миль (370 км), в межах яких країна має право на розвідку, добування й керівництво природними ресурсами.

Військова діяльність КНДР

Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів.

5 січня КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні - Епхендо і Пеньондо, що змусило жителів островів евакуюватись. Ще 60 снарядів вона випустила й на наступний день.

Тим часом США та Південна Корея працюють над загальною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї.