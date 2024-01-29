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Запускали с подлодки. В КНДР заявили об испытании новых крылатых ракет

Фото: КНДР заявила об испытании новых крылатых ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея провела испытательные запуски крылатых ракет под названием Pulhwasal-3-31 с подводной лодки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Отмечается, что новая стратегическая крылатая ракета якобы поразила заданные цели, пролетев над Желтым морем два часа и три минуты.

Южнокорейские военные заявили, что зафиксировали запуск нескольких крылатых ракет над водами недалеко от портового города Синпо, где расположена верфь для строительства северокорейских подводных лодок.

Агрессивная политика КНДР

В последние недели руководитель КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его желании и готовности начать войну с Южной Кореей. Однако, как отметили СМИ, у Пхеньяна есть веская причина не разжигать конфликт, ведь темпы роста экономики Северной Кореи достигли наивысшего уровня почти за десятилетия из-за продажи вооружений России.

На фоне эскалации КНДР провела запуск крылатых ракет в направлении Желтого моря. Также мы сообщали, что Пхеньян запустил баллистическую ракету, вызвав обеспокоенность Японии.

Издание The New York Times сообщило, что в США предполагают возможность начала военных действий между КНДР и Южной Кореей в ближайшие месяцы.

 

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