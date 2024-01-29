ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Запускали з підводного човна. У КНДР заявили про випробування нових крилатих ракет

Понеділок 29 січня 2024 03:39
UA EN RU
Запускали з підводного човна. У КНДР заявили про випробування нових крилатих ракет Фото: КНДР заявила про випробування нових крилатих ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея провела випробувальні запуски крилатих ракет під назвою Pulhwasal-3-31 з підводного човна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Зазначається, що нова стратегічна крилата ракета нібито вразила задані цілі, пролетівши над Жовтим морем дві години та три хвилини.

Південнокорейські військові заявили, що зафіксували запуск кількох крилатих ракет над водами неподалік портового міста Сінпо, де розташована верф для будівництва північнокорейських підводних човнів.

Агресивна політика КНДР

В останні тижні керівник КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання і готовність розпочати війну з Південною Кореєю. Однак, як зазначили ЗМІ, Пхеньян має вагому причину не розпалювати конфлікт, адже темпи зростання економіки Північної Кореї досягли найвищого рівня майже за десятиліття через продаж озброєнь Росії.

На тлі ескалації КНДР провела запуск крилатих ракет у напрямку Жовтого моря. Також ми повідомляли, що Пхеньян запустив балістичну ракету, викликавши стурбованість Японії.

Видання The New York Times повідомило, що у США передбачають можливість початку військових дій між КНДР та Південною Кореєю у найближчі місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Южная Корея Северная Корея
NEWS
Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу України, щоб мир настав швидше
Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу України, щоб мир настав швидше
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії