Запускали з Білорусі. ЗМІ дізналися деталі вторгнення російського дрона в Литву

Ілюстративне фото: Росія запускала по Литві свій ударний дрон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Наприкінці липня цього року російський дрон "Гербера" вторгся в повітряний простір Литви. Ймовірно, безпілотник запускали з території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За інформацією джерел видання, атака російської "Гербери", яка несла 2 кілограми вибухівки, на Литву була цілеспрямовано спланованою операцією.

Таким чином Росія хотіла не тільки перевірити можливості ППО Литви, а й здійснити психологічний вплив. Саме тому дрон літав над Вільнюсом.

Висоту польоту також було обрано не випадково - так його не засікли радари.

Як зазначають співрозмовники Delfi, у безпілотнику, який розбився, виявили не тільки вибуховий пристрій, а й сучасний бортовий комп'ютер, а також щонайменше одну SIM-карту.

Вторгнення дрона в Литву

Нагадаємо, 28 липня в небі Литви виявили безпілотник, який, імовірно, залетів у повітряний простір країни з Білорусі.

Трохи згодом стало відомо, що йдеться про російський дрон-імітатор "Гербера", візуально схожий на бойові "Шахеди". Їх використовують для обману систем ППО.

Дрон був знайдений на полігоні під час пошукової операції, що почалася після його виявлення в повітряному просторі країни. На місце прибули військові, слідчі та сапери.

Громадян закликали не торкатися знайдених предметів і повідомляти про всі підозрілі об'єкти за номером 112.

БілорусьЛитваВійна в УкраїніДрониАтака дронів