Запускали з Білорусі. ЗМІ дізналися деталі вторгнення російського дрона в Литву

За інформацією джерел видання, атака російської "Гербери", яка несла 2 кілограми вибухівки, на Литву була цілеспрямовано спланованою операцією.

Таким чином Росія хотіла не тільки перевірити можливості ППО Литви, а й здійснити психологічний вплив. Саме тому дрон літав над Вільнюсом.

Висоту польоту також було обрано не випадково - так його не засікли радари.

Як зазначають співрозмовники Delfi, у безпілотнику, який розбився, виявили не тільки вибуховий пристрій, а й сучасний бортовий комп'ютер, а також щонайменше одну SIM-карту.