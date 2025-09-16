Запускали из Беларуси. СМИ узнали детали вторжения российского дрона в Литву

В конце июля этого года российский дрон "Гербера" вторгся в воздушное пространство Литвы. Вероятно, беспилотник запускали с территории Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
По информации источников издания, атака российской "Герберы", которая несла 2 килограмма взрывчатки, на Литву была целенаправленно спланированной операцией.
Таким образом Россия хотела не только проверить возможности ПВО Литвы, но и оказать психологическое воздействие. Именно поэтому дрон летал над Вильнюсом.
Высоту полета также была выбрана не случайно - так его не засекли радары.
Как отмечают собеседники Delfi, в разбившемся беспилотнике обнаружили не только взрывное устройство, но и современный бортовой компьютер, а также как минимум одну SIM-карту.
Напомним, 28 июля в небе Литвы обнаружили беспилотник, который, предположительно, залетел в воздушное пространство страны из Беларуси.
Чуть позже стало известно, что речь о российском дроне-имитаторе "Гербера", визуально похожем на боевые "Шахеды". Их используют для обмана систем ПВО.
Дрон был найден на полигоне во время поисковой операции, начавшейся после его выявления в воздушном пространстве страны. На место прибыли военные, следователи и саперы.
Граждан призывали не прикасаться к найденным предметам и сообщать обо всех подозрительных объектах по номеру 112.