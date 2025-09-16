Запускали из Беларуси. СМИ узнали детали вторжения российского дрона в Литву

По информации источников издания, атака российской "Герберы", которая несла 2 килограмма взрывчатки, на Литву была целенаправленно спланированной операцией.

Таким образом Россия хотела не только проверить возможности ПВО Литвы, но и оказать психологическое воздействие. Именно поэтому дрон летал над Вильнюсом.

Высоту полета также была выбрана не случайно - так его не засекли радары.

Как отмечают собеседники Delfi, в разбившемся беспилотнике обнаружили не только взрывное устройство, но и современный бортовой компьютер, а также как минимум одну SIM-карту.