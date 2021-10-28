Запуск "Северного потока-2". Что делает Украина и почему теперь все зависит от ЕС

Заработает "Северный поток-2" или нет – так вопрос уже не стоит. Но когда и при каких условиях это произойдет, зависит от Федерального сетевого агентства Германии и Европейской комиссии. ФСА проводит сертификацию газопровода, которую должны подтвердить в ЕК. Украина заявила о желании участвовать в процессе. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

В Германии идет по плану сертификация оператора газопровода "Северный поток-2" компании Nord Stream 2 AG. И если следовать графику всех процедур, СП-2 запустят не раньше марта следующего года. Но есть опасения, что российско-немецкий проект заработает раньше.

Европа может рискнуть и пойти на такой шаг, если энергетический кризис, связанный с нехваткой газа и высокой ценой на него, не удастся решить другим образом, считает советник министра энергетики Лана Зеркаль. По крайней мере, если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, говорит она.

Пойти другим вариантом, значит увеличить поставки газа через Украину. Но Россия категорически отказывается это делать. Владимир Путин заявил, что ГТС Украины якобы в плохом техническом состоянии и трубы при увеличении давления могут просто "лопнуть".

В Украине подобные обвинения откинули, назвав такое заявление обманом. "Каждую неделю мы получаем новый фейк, и что труба наша взорвется, и другие", – заявил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

Украина просит услышать ее мнение

В США признают, что без России разрешить энергокризис в Европе в любом случае невозможно. Старший советник Госдепа США по энергетическим вопросам Амос Хохштайн, ссылаясь в том числе и на Международное энергетическое агентство, указал, что "единственный поставщик, который действительно может иметь большое значение для европейской энергетической безопасности на данный момент этой зимой, – это Россия".

РФ, по его словам, может увеличить поставки газа в Европу через украинскую систему уже сейчас, не дожидаясь сертификации СП-2. Тем не менее, по данным ОГТСУ, объем прокачки газа через Украину не растут. И сейчас на транзит подается около 86 млн кубометров газа в сутки, при том, что оплаченные по контракту мощности составляют 109 млн кубометров.

Хохштайн надеется, что Германия выполнит свое обещание и до сертификации, то есть до марта 2022 года, газопровод запущен не будет. Именно это немецкая сторона должна разъяснить и России.

"Меня убеждают представители немецкого правительства и немецкий регулятор, что это (запуск СП-2 до сертификации, – ред.) не будет позволено. Я знаю Германию как законопослушную страну и поэтому у меня есть все основания ожидать, что и в этом случае там будут придерживаться законов", – заявил представитель Госдепа США в интервью РБК-Украина.

Амос Хохштайн (Фото: flickr.com)

Если же Германия применит при сертификации исключения и даст возможность создать виртуальную точку передачи газа, то в США воспримут это как уловку со стороны Берлина. Главной целью такого шага будет попытка обойти нормы Третьего энергопакета.

Виртуальная точка может быть создана в морской зоне, где газ и будет передаваться новому владельцу. Таким образом, будет решена проблема с нормой европейского законодательства о запрете одной компании владеть газом и осуществлять транзит.

Если СП-2 будет запущен с явными нарушениями и признаками того, что РФ использует энергопоставки как оружие против Украины, то Штаты могут применить санкции, как об этом ранее договорились президент США и канцлер Германии. Работа над такими санкциями уже идет, говорил Хохштайн.

Тем временем в ходе сертификации Министерство экономики Германии сделало заключение о безопасности СП-2 для газоснабжения как их страны, так и всего Евросоюза. Такой анализ – неотъемлемая часть процедуры, предусмотренной местным законом об энергетике. Вывод о безопасности газопровода сделан после консультаций с другими странами – Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией.

Это решение немецкая сторона приняла без учета мнения Украины, сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. "Мы можем рассказать, как сертификация оператора "Северного потока-2" в нынешних условиях, то есть без реального отделения собственности от "Газпрома", без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС несет критическую угрозу безопасности поставок газа в Германии и других странах ЕС", – заявил он.

НАК и Оператор ГТС уже подали заявки в Федеральное сетевое агентство (ФСА) Германии на участие в сертификации. Документы могут рассматриваться в течение месяца. В ФСА РБК-Украина подтвердили поступление заявки.

"Заявки находятся на рассмотрении… Приглашенные стороны имеют процессуальные права в административной процедуре, в частности право высказать свое мнение", – говорится в ответе немецкого регулятора на запрос издания.

По информации РБК-Украина, украинская сторона совместно с Польшей уже подготовила анализ рисков от запуска СП-2 и направила документы регулятору и в ЕК с надеждой, что он будет учтен при принятии решения.

Глава НАК Юрий Витренко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как бы там ни было, окончательное решение регулятор должен принять в начале января. Затем два месяца понадобится для анализа и вынесения окончательного вердикта Еврокомиссией.

Скидка на транзит и новый контракт с "Газпромом"

Пока же Украина пытается опровергать не только заявления из России о том, что ГТС ненадежная, но и то, что транзит свыше контрактных объемов газа слишком дорогой. На заседании СНБО решили снизить тариф на прокачку дополнительных объемов газа на 50%. Детали этого решения и варианты его реализации пока неизвестны.

К настоящему времени, по решению украинского регулятора НКРЭКУ, для прокачки дополнительных объемов к тарифу применяются коэффициенты за срочность – 1,1, 1,2 и 1, 45 за обеспечение квартальной, месячной или суточной заявки.

Изначально планировалось решением НКРЭКУ отменить эти коэффициенты, если поступят заявки от европейских покупателей газа. Но вероятность такого варианта крайне мала, поскольку для этого им нужно корректировать контракты с россиянами о переносе точек входа газа на восточную границу Украины. Отмена коэффициентов для "Газпрома" тоже маловероятна - пока он не собирается поставлять газ сверх контрактных обязательств.

Второй вариант, который может быть использован – снижение вдвое контрактного тарифа на транзит, который, по неофициальным данным, составляет 2,66 доллара за прокачку 1 тысячи кубометров на 100 км. Но тут решение должен будет принимать уже НАК, поскольку тариф прописан в контракте.

Какой вариант не предложила бы украинская сторона, это будет исключительно политическое решение без реальных последствий, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Снижать тарифы на транзит, если и нужно было, то гораздо раньше.

"Сейчас поезд уже ушел. Года три назад это было бы в самый раз. Газопровод (СП-2, – ред.) уже построен. На что можно рассчитывать сейчас? Что Кремль решит поставить крест на СП-2 и направить объемы на наш газопровод?" – отметил Омельченко.

Украине же сейчас остается надеяться, что Германия и Европейская комиссия будут придерживаться норм своего же законодательства и не сделают исключений для отдельных энергетических проектов.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер (Фото: GettyImages)

Киев, в свою очередь, намерен продолжить работу с Германией над тем, чтобы решения по "Северному потоку-2" не принимались наспех без тщательного анализа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Кроме того, он пообещал, что в случае прекращения транзита Украина предпримет ассиметричные меры, но не уточнил, о чем именно идет речь.

Прогнозировать развитие событий сейчас крайне сложно. Если Германия потребует соблюдения норм Третьего энергопакета, Россия теоретически может поменять поставщика газа. В начале октября глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил услуги своей компании по поставкам 10 млрд кубометров газа для стабилизации цен в Европе. И формально такой вариант будет соответствовать нормам Третьего энергопакета – продавцом газа и транзитером в данном случае будут разные компании.

Кроме того, нельзя исключать, что транзитный контракт с "Газпромом" будет продлен до завершения срока его действия в 2024 году. Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что Украина готова продлить соглашение на 10-15 лет уже сейчас, но при условии сохранения транзита на уровне 45 млрд кубометров в год. Если же этого не случится, даже при физическом сокращении поставок газа через Украину по нынешним условиям РФ придется платить за транзит 40 млрд кубометров газа еще три года.

Украина и Россия двусторонние переговоры по этому вопросу пока не ведут. По сути, посредником в них выступает специальный уполномоченный правительства Германии по вопросам транзита газа через Украину Георг Граф Вальдерзее. Недавно он был с рабочим визитом в Киеве, но никаких комментариев по итогу переговоров стороны решили не давать.