Амос Хохштайн: Россия должна объяснить, почему не увеличивала поставки газа в Европу

Интервью старшего советника Госдепа США Амоса Хохштайна для РБК-Украина – о "Северном потоке-2", транзите газа через Украину и энергетическом кризисе в мире.

Германия не пойдет на уловки и при сертификации "Северного потока-2" применит все нормы Третьего энергопакета, надеется старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн. СП-2 не будет запущен до завершения сертификации, уверен он.

Кроме того, Россия, по мнению советника Госдепа, должна объяснить, почему не увеличила поставки газа в ЕС после возникновения дефицита. Об этом и многом другом Амос Хохштайн рассказал в интервью РБК-Украина.

– Господин Хохштайн, в совместном заявлении по итогу встречи президентов Украины и США 1 сентября говорится, что правительства обеих стран поддерживают усилия для увеличения поставок газа в Украину (из диверсифицированных источников, – ред.). О каких усилиях идет речь?

– США поддерживают транзит газа из России через Украину в Европу. В совместном заявлении имелось в виду, что роль Украины как транзитного государства должна сохраниться.

– Недавно вы сказали, что правительство США работает над тем, чтобы гарантировать реверс газа из Европы в Украину. Каким образом вы можете это гарантировать?

– Речь идет о нескольких вещах, которые должны работать в комплексе. Мы работаем над тем, чтобы Украина продолжала быть транзитной страной при поставках российского газа в Европу. Но еще один момент – нужно обеспечить, чтобы в случае, если с транзитом что-то произойдет, Украина имела возможность получать газ из Европы. Тут нужно, чтобы совпадали интересы энергетической безопасности, как Украины, так и Европы.

– Но в этом случае необходимо проводить переговоры и с европейскими поставщиками газа. Потому что при отсутствии транзита получать газ из Европы будет очень сложно.

– США настроены, чтобы работать с представителями правительств других стран вашего региона с целью обеспечить в случае необходимости поставки газа из Европы в Украину, будь то через Словакию, Польшу или Венгрию. И чтобы такие поставки были организованы своевременно, особенно в случае острой необходимости или какой-то чрезвычайной ситуации.

– Украинская сторона пытается добиться, чтобы европейские компании заключили новые контракты с "Газпромом" и закупали газа на восточной границе. Но компании этого не делают. Как вы думаете, почему? Ведь именно это и предполагалось после анбандлинга "Нафтогаза", в котором вы принимали активное участие, будучи в набсовете украинской компании.

– Вы правы. Действительно, мы смотрим на механизмы, как можно обеспечить транзит. Один из механизмов – это новый контракт, который бы "Газпром" заключил с Украиной. Если это произойдет – будет замечательно.

Но еще один вариант, который мы рассматриваем и у которого есть свои преимущества – об этом говорит и Украина – чтобы европейские компании-клиенты "Газпрома" заключали соглашения, которые бы предполагали установление пунктов передачи газа на украинско-российской границе. В рамках совместного заявления США и Германии мы обсуждали и этот вопрос.

– США готовы вводить санкции, если Россия попробует использовать энергоносители как оружие против Украины. Неужели то, что происходило и происходит сейчас, не подтверждает, что газ уже используется в этом качестве? Если этого пока не видно, то, что еще должно произойти в подтверждение и какими могут быть эти санкции?

– Давайте поменяемся ролями, и я вам задам вопрос. Если вы говорите, что энергопоставки Россией уже сейчас используются как оружие, что вы имеете в виду?

– Я говорю не о летальном оружии, а о геополитическом оружии. И мы видим, что ряд европейских стран уже возмущены. Франция, Испания, Чехия, Румыния, Греция – они хотят расследовать причины резкого повышения цен газа в Европе. Не считаете ли вы, что в этой ситуации достаточно велика доля действий России?

– Если бы я точно знал, что Россия, не давая Европе газ создает кризис, то нам было бы о чем говорить. Но необходимость расследовать не означает, что это происходит уже сейчас.

Мы взяли на себя обязательства на случай, если Россия будет в дальнейшем использовать поставки природного газа как оружие, угрожающее безопасности Украины. Мы знаем, что Россия использует поставки энергоресурсов как оружие. И так она делает много лет.

Но если говорить о возможных американских санкциях, то хочу подчеркнуть следующее. Конечно, санкции, которые вводят США, имеют свое влияние и аргументацию. Но они не будут так же эффективны, как в случае, если они будут работать вместе с санкциями, которые будут вводиться в координации с Европой и в особенности с Германией.

Поэтому в совместном заявлении президента Байдена и канцлера Меркель речь идет о том, что Германия так же готова в случае дальнейшего использования Россией поставок газа как оружия, которое будет угрожать безопасности Украины, вводить санкции. И работа по определению, какие именно санкции США и Европа готовы вводить, уже начата.

– Есть ли какие-то гарантии того, что при сертификации к "Северному потоку-2" будут применены все нормы Третьего энергопакета?

– Да. В этом и цель. Два судебных решения в Германии уже подтвердили, что от СП-2 требуется доказать, что он полностью соответствует требованиям Третьего энергопакета. У регулятора Германии есть четыре месяца. Этот период начался с 8 сентября и продлится до 8 января, но с возможностью продления, чтобы определить соответствие (Третьему энергопакету, – ред.).

После этого у европейских агентств будет два месяца, чтобы рассмотреть вынесенное решение и выступить с комментариями по поводу его правомерности. Потом решение возвращается регулятору, и он выносит окончательное заключение о соответствии Третьему энергопакету.

Таким образом, для сертификации нужно будет 6-7 месяцев. В совместном заявлении США и Германии немецкое правительство сказало, что будет следить за тем, чтобы Третий энергопакет был учтен и в духе, и в букве решения. И мы, США, будем продолжать влиять на немецкое правительство, чтобы было именно так.

Джо Байден и Амос Хохштайн (Фото: flickr.com/statephotos)

– Германия может сделать некоторые исключения и распространить нормы только на морскую зону в 12 миль. Это даст возможность установить виртуальную точку передачи газа и обойти нормы Третьего энергопакета. Как США будет реагировать на такой вариант?

– Я этот вопрос поднимал с представителями правительства Германии. С моей точки зрения, это было бы уловкой, чтобы обойти условия, а не серьезный подход к реальному применению норм (Третьего энергопакета, – ред.).

Скажу так – у меня был активный откровенный диалог с представителями немецкого правительства. Я очень надеюсь, что там серьезно относятся к совместному заявлению США и Германии, поэтому в этом отношении проблем не возникнет.

– Сертификация СП-2 закончится в начале следующего года. Как вы думаете, какая вероятность того, что он будет запущен для коммерческих поставок газа до завершения процедуры? Могут ли сложиться обстоятельства таким образом, что это произойдет?

– Меня убеждают представители немецкого правительства и немецкий регулятор, что это не будет позволено. Я знаю Германию как законопослушную страну и поэтому у меня есть все основания ожидать, что и в этом случае там будут придерживаться законов.

– Сейчас в Европе невиданные цены на газ. Во Франции уже решили заморозить цену для потребителей. Как можно оценить роль России в этой ситуации и не считают ли в США, что рынок газа в Европе уже фактически контролируется российским "Газпромом", что является подтверждением его монопольного положения на рынке Европы?

– Вы, возможно, слышали, что я на протяжении последних недель предупреждал, что грядет кризис в Европе с ценами на газ и электроэнергию. Думаю, Россия должна объяснить, почему она не увеличивала поставки газа в Европу сверх контрактных обязательств.

Правда, Россия сейчас качает газ в Европу по самой высокой планке. Но мы говорим о планке, которая определена контрактами. А прятаться за условиями контрактов, когда ваши партнеры переживают энергетический кризис, вызывающий экономический кризис, по-моему, не заслуживает одобрения.

Если Россия хочет, чтобы на нее смотрели как на надежного поставщика, она должна увеличить добычу и поставки природного газа до уровня спроса со стороны потребителей в Европе.

– Но Россия этого не делает. Вы в последнее время провели ряд встреч с европейскими коллегами, с представителями правительств европейских стран. Не планируются ли какие-то встречи с представителями правительства РФ?

– С моей точки зрения, то, что происходит сейчас в Европе, – это тревожный звонок. Энергетический кризис, который разворачивается – это глобальный кризис. У Китая очень серьезный дефицит энергоресурсов. Кризис начался с того, что в хранилищах осталось мало газа.

Потом добавилась безветренная погода в некоторых регионах Европы. Плюс очень сухой климатический сезон в Китае и некоторых регионах Европы, в результате чего сильно снизился уровень гидроэлектрогенерации. Из-за этого резко вырос спрос на природный газ.

Когда стала подниматься цена на газ, начала расти цена на уголь. Потом возник вопрос о возможном переходе на нефтепродукты для производства электроэнергии. Это подтолкнуло и нефтяные цены.

Возвращаясь к вашему вопросу – что мы должны делать. Мы должны работать совместно, чтобы достичь двух вещей одновременно. Во-первых, ускорить переход на новые источники энергии и улучшить технологии хранения энергоресурсов. Во-вторых, мы должны научиться управлять рынком энергоресурсов во время перехода от одних источников энергии к другим, чтобы у нас не было шоков от дефицита энергоресурсов.

Сейчас получается так, что в одних регионах все внимание обращено именно на переход на другие источники энергии, а в других полностью сосредоточено на том, чтобы управлять сегодняшней ситуацией на рынке.

И в этом контексте я хочу работать с Украиной в таком ключе, чтобы она не сосредотачивалась на вопросе транзита газа, а работала и над своим энергопереходом, чтобы она стала полноценным партнером Европы в переходе на новые типы энергоресурсов.

Амос Хохштайн (Фото: flickr.com/statephotos)

– Другие источники – долгая тема, а газовая актуальна уже и сейчас. Можно ли спрогнозировать, когда кризис, о котором вы говорите, утихнет или вообще закончится? Только не говорите, что когда мы перейдем на другие источники.

– Если бы я мог точно предсказывать цены на энергоресурсы, наверное, ходил бы в более дорогом костюме. У нас действительно есть кризис, связанный с переходом. У нас уникальная комбинация факторов, которые привели к нынешнему кризису. Но она не настолько уникальна, что не может повториться.

Мы находимся в таком периоде энергетического перехода, когда это уже повлияло на вопросы поставки, наличия энергоресурсов, но еще не повлияло на спрос. И тут нам надо разделять тактику и стратегию.

Тактика должна быть в том, что нужно сбить цену прямо сейчас, чтобы не произошло общеэкономического кризиса. Стратегия – не допустить повторения подобного в будущем.

– Можно перечислить: один, два, три? Как можно сбить цены?

– Нам надо постараться увеличить поставки, проанализировать спрос и посмотреть есть ли способы его переформатировать в более эффективном направлении и приоритизировать потребителей. И надеяться на не слишком суровую зиму.

– Можно ли ожидать какой-то триалог – США, Европа, Россия, чтобы выработать алгоритм решения проблемы?

– Это не только европейская проблема – это глобальная проблема. Одна из причин дефицита в Европе в том, что Китай покупает много энергоресурсов – у него свой энергокризис.

Возвращаясь к вашему вопросу – думаю, да. Нам нужен глобальный диалог, в котором принимали бы участие и потребители, и поставщики. Надо продумать, как в непиковые периоды накопить достаточно ресурсов, чтобы их хватало не только для мягких зим, но и для суровых сценариев.