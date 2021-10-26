Сертификация "Северного потока-2" не несет угрозы для Европы, - Минэкономики ФРГ

Министерство экономики Германии направило Федеральному агентству по сетям заключение, которое касается сертификации "Северный поток-2". В документе говорится о том, что газопровод не будет представлять опасности для поставок в Германию и ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В частности, сообщается, что Минэкономики направило немецкому регулятору соответствующее электронное письмо. В предоставленном анализе воздействия "Северного потока-2" на безопасность поставок говорится, что сертификация не будет представлять опасности для газоснабжения Германии и Европейского союза.

Напомним, ранее в Государственном департаменте США заявили, что сертификация Германией и Еврокомиссией газопровода "Северный поток-2" может затянуться до марта 2022 года.

Также сообщалось, что в партии, которая победила на выборах в Германии, выступают за быстрый запуск газопровода.