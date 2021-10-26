Германия должна объяснить России, что "Северный поток-2" не заработает до марта, - Госдеп

Германия должна разъяснить России, что газопровод "Северный поток-2" не будет запущен до марта 2022 года. Москва должна использовать существующие маршруты для увеличения поставок в Европу.

По его словам, до марта 2022 года завершение сертификации газопровода "Северный поток-2" маловероятна и Германия должна это объяснить России. Хохштейн отметил, что немецкий регулятор процесс утверждения трубопровода закончит не раньше января следующего.

"Тогда у него будет два месяца на то, чтобы Европейская комиссия вынесла заключение о законности и том факте, что трубопровод соответствует Третьему энергетическому пакету и газовой директиве, на что потребуется еще два месяца", - добавил представитель Госдепартамента.

Он подчеркнул, что таким образом до марта поставки газа по "Северному потоку-2" не обсуждаются. И как только это станет понятно, уточнил Хохштейн, нужно перейти к следующему этапу переговоров об увеличении поставок в Европу на эту зиму по существующим маршрутам.