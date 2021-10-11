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Работа над подготовкой санкций против "Северного потока-2" уже начата, - советник Госдепа

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Украина, Понедельник 11 октября 2021 17:22
Работа над подготовкой санкций против "Северного потока-2" уже начата, - советник Госдепа Фото: советник Государственного департамента США Амос Хохштайн (Amos Hochstein/flickr.com)
Автор: Юрий Дощатов

Работа над подготовкой санкций в отношении "Северного потока - 2", если Россия будет использовать вопрос поставок газа как оружие против Украины, уже начата. Санкции должны вводиться в координации США и Европы.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил старший советник по энергетическим вопросам Государственного департамента США Амос Хохштайн.

По его словам, для того, чтобы санкции были действенными, они должны вводиться и США и Европой.

"Конечно, санкции, которые вводят США, имеют свое влияние и аргументацию. Но они не будут так же эффективны, как в случае, если они будут работать вместе с санкциями, которые будут вводиться в координации с Европой, и в особенности с Германией", - заявил Хохштайн.

Он отметил, что в совместном заявлении президента Джо Байдена и канцлера Ангелы Меркель речь идет о том, что Германия также готова в случае дальнейшего использования Россией поставок газа как оружия, которое будет угрожать безопасности Украины, вводить санкции.

"И работа по определению, какие именно санкции США и ЕС готовы вводить, уже начата", - сказал Хохштайн.

Полную версию интервью с Амосом Хохштайном читайте на РБК-Украина во вторник, 12 октября.

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