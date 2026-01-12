UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Запуск індійської ракети PSLV у космос закінчився катастрофою вдруге: що відомо

Індійська ракета PSLV знову зіткнулася з проблемами під час запуску (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Повернення індійської ракети PSLV до польотів після восьмимісячної паузи завершилося невдачею. Носій із супутником EOS-N1 і ще 15 пристроями стартував із космодрому вночі 12 січня. Однак незабаром після запуску виникли аномалії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Space.com.

Що сталося з ракетою PSLV

У ISRO підтвердили, що збої з'явилися на етапі роботи третього ступеня ракети. Згідно із заявою, фахівці помітили "підвищене обертання і траєкторну помилку" і зараз вивчають дані. Якщо збій офіційно визнають, це буде четвертий неуспішний запуск PSLV за всю історію.

Попередня невдача сталася в травні 2025 року - тоді PSLV втратила супутник EOS-09. Попри окремі проблеми, за 30 років ракета вивела на орбіту низку важливих місій, включно з "Чандраян-1", індійським марсіанським апаратом MOM і сонячною обсерваторією Aditya-L1.

EOS-N1 (Anvesha) - невеликий гіперспектральний супутник спостереження Землі, розроблений для індійських військових. Він мав забезпечувати постійний моніторинг поверхні та передавати зображення для розвідувальних завдань.

Супутник EOS-N1 (фото: ISRO)

Що ще було на борту ракети

Крім Anvesha, PSLV перевозила кілька супутників:

  • тайсько-британський апарат спостереження Землі
  • бразильський супутник для допомоги рибалкам
  • демонстраційний проект дозаправлення на орбіті
  • спускову капсулу іспанського стартапу Orbital Paradigm, яка мала повернутися на Землю.

Запуск став дев'ятим для NewSpace India Limited - комерційного підрозділу ISRO.

Раніше ми розповідали, чи можуть удари РФ по енергетиці призвести до критичних наслідків для України.

Також ми писали, що найбільший індійський імпортер відмовився від російської нафти.

А ще у нас є матеріал про аварію на Байконурі та про те, чому Росія більше не може відправляти астронавтів у космос.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІндіяАваріяКосмічний корабельЗапуск ракети в космос