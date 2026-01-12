Запуск індійської ракети PSLV у космос закінчився катастрофою вдруге: що відомо

Що сталося з ракетою PSLV

У ISRO підтвердили, що збої з'явилися на етапі роботи третього ступеня ракети. Згідно із заявою, фахівці помітили "підвищене обертання і траєкторну помилку" і зараз вивчають дані. Якщо збій офіційно визнають, це буде четвертий неуспішний запуск PSLV за всю історію.

Попередня невдача сталася в травні 2025 року - тоді PSLV втратила супутник EOS-09. Попри окремі проблеми, за 30 років ракета вивела на орбіту низку важливих місій, включно з "Чандраян-1", індійським марсіанським апаратом MOM і сонячною обсерваторією Aditya-L1.

EOS-N1 (Anvesha) - невеликий гіперспектральний супутник спостереження Землі, розроблений для індійських військових. Він мав забезпечувати постійний моніторинг поверхні та передавати зображення для розвідувальних завдань.

Супутник EOS-N1 (фото: ISRO)

Що ще було на борту ракети

Крім Anvesha, PSLV перевозила кілька супутників:

тайсько-британський апарат спостереження Землі

бразильський супутник для допомоги рибалкам

демонстраційний проект дозаправлення на орбіті

спускову капсулу іспанського стартапу Orbital Paradigm, яка мала повернутися на Землю.

Запуск став дев'ятим для NewSpace India Limited - комерційного підрозділу ISRO.