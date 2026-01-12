Запуск индийской ракеты PSLV в космос закончился катастрофой во второй раз: что известно

Что произошло с ракетой PSLV

В ISRO подтвердили, что сбои появились на этапе работы третьей ступени ракеты. Согласно заявлению, специалисты заметили "повышенное вращение и траекторную ошибку" и сейчас изучают данные. Если сбой официально признают, это будет четвертый неуспешный запуск PSLV за всю историю.

Предыдущая неудача произошла в мае 2025 года - тогда PSLV потеряла спутник EOS-09. Несмотря на отдельные проблемы, за 30 лет ракета вывела на орбиту ряд важных миссий, включая "Чандраян-1", индийский марсианский аппарат MOM и солнечную обсерваторию Aditya-L1.

EOS-N1 (Anvesha) - небольшой гиперспектральный спутник наблюдения Земли, разработанный для индийских военных. Он должен был обеспечивать постоянный мониторинг поверхности и передавать изображения для разведывательных задач.

Спутник EOS-N1 (фото: ISRO)

Что еще было на борту ракеты

Помимо Anvesha, PSLV перевозила несколько спутников:

тайско-британский аппарат наблюдения Земли

бразильский спутник для помощи рыбакам

демонстрационный проект дозаправки на орбите

спускаемая капсула испанского стартапа Orbital Paradigm, которая должна была вернуться на Землю.

Запуск стал девятым для NewSpace India Limited - коммерческого подразделения ISRO.