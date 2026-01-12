RU

Запуск индийской ракеты PSLV в космос закончился катастрофой во второй раз: что известно

Индийская ракета PSLV снова столкнулась с проблемами при запуске (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Возвращение индийской ракеты PSLV к полетам после восьмимесячной паузы завершилось неудачей. Носитель со спутником EOS-N1 и еще 15 устройствами стартовал с космодрома ночью 12 января. Однако вскоре после запуска возникли аномалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Space.com.

Что произошло с ракетой PSLV

В ISRO подтвердили, что сбои появились на этапе работы третьей ступени ракеты. Согласно заявлению, специалисты заметили "повышенное вращение и траекторную ошибку" и сейчас изучают данные. Если сбой официально признают, это будет четвертый неуспешный запуск PSLV за всю историю.

Предыдущая неудача произошла в мае 2025 года - тогда PSLV потеряла спутник EOS-09. Несмотря на отдельные проблемы, за 30 лет ракета вывела на орбиту ряд важных миссий, включая "Чандраян-1", индийский марсианский аппарат MOM и солнечную обсерваторию Aditya-L1.

EOS-N1 (Anvesha) - небольшой гиперспектральный спутник наблюдения Земли, разработанный для индийских военных. Он должен был обеспечивать постоянный мониторинг поверхности и передавать изображения для разведывательных задач.

Спутник EOS-N1 (фото: ISRO)

Что еще было на борту ракеты

Помимо Anvesha, PSLV перевозила несколько спутников:

  • тайско-британский аппарат наблюдения Земли
  • бразильский спутник для помощи рыбакам
  • демонстрационный проект дозаправки на орбите
  • спускаемая капсула испанского стартапа Orbital Paradigm, которая должна была вернуться на Землю.

Запуск стал девятым для NewSpace India Limited - коммерческого подразделения ISRO.

Ранее мы рассказывали, могут ли удары РФ по энергетике привести к критическим последствиям для Украины.

Также мы писали, что крупнейший индийский импортер отказался от российской нефти.

А еще у нас есть материал об аварии на Байконуре и о том, почему Россия больше не может отправлять астронавтов в космос.

