Аварія на Байконурі: Росія більше не може відправляти астронавтів у космос

Аварія на стартовому комплексі Байконуру призвела до зупинки всіх пілотованих запусків, що стало найбільшим збоєм у російській космічній програмі з часів початку освоєння орбіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

Обвалення конструкції під час запуску

Під час запуску корабля "Союз МС-28" до МКС 27 листопада сталося падіння кабіни обслуговування.

На кадрах трансляції Роскосмосу видно, що обвалилася рухома конструкція під стартовою спорудою, яка використовується під час підготовки хвостової частини ракети.

Аналітик ракетних пусків Георгій Трішкін зазначив, що інцидент стався на 31-му майданчику - єдиному, з якого можливі пілотовані місії.

За його оцінкою, запуски "Союзів" і "Прогресів" тепер "відкладаються на невизначений термін".

Пошкодження стартового столу

Під час огляду фахівці зафіксували, що частина конструкції була зруйнована газовим струменем двигуна першого ступеня.

Постраждалих серед екіпажу немає, проте елементи комплексу потребують відновлення.

Після аналізу доступних матеріалів популяризатор космонавтики Віталій Єгоров заявив, що "фактично з цього дня Росія втратила можливість запускати в космос людей, чого не було з 1961 року".

Позиція Роскосмосу

У Роскосмосі підтвердили наявність пошкоджень "низки елементів стартового столу" і повідомили, що їх буде замінено.

У російській держкорпорації запевняють, що для ремонту підготовлено резервні частини, а оцінка стану майданчика триває.