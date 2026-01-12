Запуск індійської ракети PSLV у космос закінчився катастрофою вдруге: що відомо
Повернення індійської ракети PSLV до польотів після восьмимісячної паузи завершилося невдачею. Носій із супутником EOS-N1 і ще 15 пристроями стартував із космодрому вночі 12 січня. Однак незабаром після запуску виникли аномалії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Space.com.
Що сталося з ракетою PSLV
У ISRO підтвердили, що збої з'явилися на етапі роботи третього ступеня ракети. Згідно із заявою, фахівці помітили "підвищене обертання і траєкторну помилку" і зараз вивчають дані. Якщо збій офіційно визнають, це буде четвертий неуспішний запуск PSLV за всю історію.
Попередня невдача сталася в травні 2025 року - тоді PSLV втратила супутник EOS-09. Попри окремі проблеми, за 30 років ракета вивела на орбіту низку важливих місій, включно з "Чандраян-1", індійським марсіанським апаратом MOM і сонячною обсерваторією Aditya-L1.
EOS-N1 (Anvesha) - невеликий гіперспектральний супутник спостереження Землі, розроблений для індійських військових. Він мав забезпечувати постійний моніторинг поверхні та передавати зображення для розвідувальних завдань.
Супутник EOS-N1 (фото: ISRO)
Що ще було на борту ракети
Крім Anvesha, PSLV перевозила кілька супутників:
- тайсько-британський апарат спостереження Землі
- бразильський супутник для допомоги рибалкам
- демонстраційний проект дозаправлення на орбіті
- спускову капсулу іспанського стартапу Orbital Paradigm, яка мала повернутися на Землю.
Запуск став дев'ятим для NewSpace India Limited - комерційного підрозділу ISRO.
