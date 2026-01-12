Запуск индийской ракеты PSLV в космос закончился катастрофой во второй раз: что известно
Возвращение индийской ракеты PSLV к полетам после восьмимесячной паузы завершилось неудачей. Носитель со спутником EOS-N1 и еще 15 устройствами стартовал с космодрома ночью 12 января. Однако вскоре после запуска возникли аномалии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Space.com.
Что произошло с ракетой PSLV
В ISRO подтвердили, что сбои появились на этапе работы третьей ступени ракеты. Согласно заявлению, специалисты заметили "повышенное вращение и траекторную ошибку" и сейчас изучают данные. Если сбой официально признают, это будет четвертый неуспешный запуск PSLV за всю историю.
Предыдущая неудача произошла в мае 2025 года - тогда PSLV потеряла спутник EOS-09. Несмотря на отдельные проблемы, за 30 лет ракета вывела на орбиту ряд важных миссий, включая "Чандраян-1", индийский марсианский аппарат MOM и солнечную обсерваторию Aditya-L1.
EOS-N1 (Anvesha) - небольшой гиперспектральный спутник наблюдения Земли, разработанный для индийских военных. Он должен был обеспечивать постоянный мониторинг поверхности и передавать изображения для разведывательных задач.
Спутник EOS-N1 (фото: ISRO)
Что еще было на борту ракеты
Помимо Anvesha, PSLV перевозила несколько спутников:
- тайско-британский аппарат наблюдения Земли
- бразильский спутник для помощи рыбакам
- демонстрационный проект дозаправки на орбите
- спускаемая капсула испанского стартапа Orbital Paradigm, которая должна была вернуться на Землю.
Запуск стал девятым для NewSpace India Limited - коммерческого подразделения ISRO.
