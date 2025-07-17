Пачки сигарет та плашки з алкоголем змінять вигляд: уряд затвердив обов'язковий елемент

Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Легальність кожного виробу можна буде легко перевірити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

З 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду). Він буде наноситися на кожну окрему пачку тютюнового виробу, пляшку алкогольного напою або ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах.

Фото: код Data Matrix (domino-printing.com)

Споживач зможе перевірити легальність товару через застосунок, адже разом із графічним елементом електронної марки може бути розміщений спосіб його сканування, пояснили в Мінфіні.

"Впровадження електронних марок підвищить рівень простежуваності обігу підакцизних товарів, забезпечить додатковий контроль за легальністю їх реалізації та сприятиме скороченню тіньового обігу алкоголю і тютюнових виробів", - йдеться в повідомленні.

Також очікується зростання ефективності адміністрування акцизного податку та збільшення надходжень до державного бюджету.

Прийнята постанова є продовженням запуску Електронної системи обігу підакцизних товарів (Е-Акциз), тестування якої триває з 1 березня 2025 року та завершиться 1 січня 2026 року.