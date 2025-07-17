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Пачки сигарет та плашки з алкоголем змінять вигляд: уряд затвердив обов'язковий елемент

Україна, Четвер 17 липня 2025 08:54
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Пачки сигарет та плашки з алкоголем змінять вигляд: уряд затвердив обов'язковий елемент Фото: пачки сигарет та плашки з алкоголем будуть маркувати Data Matrix кодом (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Легальність кожного виробу можна буде легко перевірити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

З 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду). Він буде наноситися на кожну окрему пачку тютюнового виробу, пляшку алкогольного напою або ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах.

Пачки сигарет та плашки з алкоголем змінять вигляд: уряд затвердив обов'язковий елементФото: код Data Matrix (domino-printing.com)

Споживач зможе перевірити легальність товару через застосунок, адже разом із графічним елементом електронної марки може бути розміщений спосіб його сканування, пояснили в Мінфіні.

"Впровадження електронних марок підвищить рівень простежуваності обігу підакцизних товарів, забезпечить додатковий контроль за легальністю їх реалізації та сприятиме скороченню тіньового обігу алкоголю і тютюнових виробів", - йдеться в повідомленні.

Також очікується зростання ефективності адміністрування акцизного податку та збільшення надходжень до державного бюджету.

Прийнята постанова є продовженням запуску Електронної системи обігу підакцизних товарів (Е-Акциз), тестування якої триває з 1 березня 2025 року та завершиться 1 січня 2026 року.

Ціни на алкоголь та сигарети

Нагадаємо, сигарети за останній рік подорожчали на 30%. Це викликано змінами в законодавстві щодо акцизів. Мінімальні ціни на алкоголь майже не підвищувалися з 2018 року, у зв'язку з чим ціни на нього майже не зростають.

Сигарети займають 3,9% у споживчих витратах українців. На алкоголь українці витрачають 4,0%.

Data Matrix - це двовимірний штрихкод, що кодує дані в чорно-білих (або контрастних темно-світлих) осередках, розташованих у сітці. На відміну від одновимірних штрих-кодів, коди Data Matrix є всеспрямованими, тобто їх можна зчитувати під будь-яким кутом.

Кількість рядків і стовпців у матриці даних збільшується пропорційно до обсягу інформації, що зберігається в коді; воно обмежене 2335 буквено-цифровими символами.

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