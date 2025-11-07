В Україні відклали запуск електронного акцизу на 10 місяців: чому уряд змінив плани

В Україні перенесуть строки запровадження електронної акцизної марки та Електронної системи обігу підакцизних товарів - алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України .

Як зазначається, старт обов’язкового маркування всіх підакцизних товарів е-акцизними марками відкладено на 10 місяців - до 1 листопада 2026 року (замість 1 січня 2026-го).

Таке рішення підтримано під час засідання робочої групи у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Ці зміни до законодавства пропонують врахувати під час другого читання проекту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році" (реєстраційний № 14097 від 01.10.2025).

Чому вирішили перенести введення електронної акцизної марки

У Кабміні пояснили, що перенесення пов’язане з необхідністю додаткової підготовки ринку, ключових операторів і державних органів до переходу на нову систему, а також для мінімізації ризиків для легального бізнесу та споживачів.

Повідомляється, що Міністерство фінансів уже розробило проект постанови уряду, який врегульовує роботу Електронної системи з урахуванням нових строків. Найближчим часом документ буде опубліковано для громадського обговорення на сайті Мінфіну.

Усі зацікавлені сторони та експерти зможуть ознайомитися з проектом і подати свої пропозиції.

У Кабміні наголошують, що реформа акцизного маркування є частиною створення сучасної електронної системи контролю за обігом підакцизних товарів. Її мета - підвищити прозорість ринку, зменшити тінізацію та посилити захист споживачів.