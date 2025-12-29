UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Запровадження терміналів для ФОП 1 групи відтермінували: що вирішив Кабмін

Ілюстративне фото: POS-термінали для ФОП 1 групи не будуть обов'язковими з наступного року (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Фізособам-підприємцям 1 групи не треба буде використовувати платіжні термінали з 1 січня 2026 року. Таке рішення набуде чинності тільки після завершення воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

"Уряд відтермінував строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи до завершення воєнного стану і ще на три місяці після його скасування", - сказала прем'єр.

Свириденко пояснила, що відповідне рішення Кабмін ухвалив у відповідь на звернення малого бізнесу, для якого обслуговування POS-терміналів створює додатковий тиск.

Вона звернула увагу, що найдрібніші підприємці зможуть продовжити працювати і зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням і логістичних обмежень.

Нові строки також дають бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки і в майбутньому вибрати зручний спосіб оплати: POS-термінали, мобільні додатки або QR-коди.

ПДВ для ФОП

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що з 2027 року частина фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування повинні будуть платити ПДВ.

За словами Марченка, спрощена система в Україні використовується не тільки малим бізнесом, а й великими компаніями як інструмент ухилення від сплати податків.

Він зазначив, що уникнути реформи неможливо, і це питання стало предметом складних переговорів із Міжнародним валютним фондом. При цьому підприємцям передбачать перехідний період до 2027 року з роз'ясненням причин і логіки змін.

