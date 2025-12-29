Запровадження терміналів для ФОП 1 групи відтермінували: що вирішив Кабмін

"Уряд відтермінував строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи до завершення воєнного стану і ще на три місяці після його скасування", - сказала прем'єр.

Свириденко пояснила, що відповідне рішення Кабмін ухвалив у відповідь на звернення малого бізнесу, для якого обслуговування POS-терміналів створює додатковий тиск.

Вона звернула увагу, що найдрібніші підприємці зможуть продовжити працювати і зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням і логістичних обмежень.

Нові строки також дають бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки і в майбутньому вибрати зручний спосіб оплати: POS-термінали, мобільні додатки або QR-коди.