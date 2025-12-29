Введение терминалов для ФОП 1 группы отсрочили: что решил Кабмин

"Правительство отсрочило сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП 1-й группы до завершения военного положения и еще на три месяца после его отмены", - сказала премьер.

Свириденко объяснила, что соответствующее решение Кабмин принял в ответ на обращения малого бизнеса, для которого обслуживание POS-терминалов создает дополнительное давление.

Она обратила внимание, что самые мелкие предприниматели смогут продолжить работать и сохранять доход в условиях войны, перебоев с электроснабжением и логистических ограничений.

Новые сроки также дают бизнесу время подготовиться к переходу на безналичные расчеты и в будущем выбрать удобный способ оплаты: POS-терминалы, мобильные приложения или QR-коды.