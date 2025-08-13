Запрошення на ЄВІ та ЄВВ вже є: що треба взяти на спецсесію й кого не пустять
Сьогодні, 13 серпня, в електронних кабінетах учасників вступних випробувань було розміщено запрошення для вступників до аспірантури, які складатимуть іспити під час додаткової сесії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Яка інформація міститься у запрошеннях
Українцям розповіли, що у запрошеннях (які є одночасно й перепустками на іспит), зазначено:
- дату, час і адресу проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ);
- дату, час і адресу проведення єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).
Запрошення на додаткову сесію ЄВІ та ЄВВ вже доступні (ілюстрація: testportal.gov.ua)
Кого до пункту тестування можуть не пустити
Згідно з інформацією УЦОЯО, вступників, які запізняться, до пункту тестування допущено не буде.
Уточнюється, що допуск до пункту тестування:
- розпочнуть - за 30 хвилин до початку випробування;
- припинять - за 5 хвилин до початку випробування.
Що вступникам потрібно мати при собі
Для допуску до пункту тестування вступникам потрібно обов'язково мати при собі, щоб пред'явити:
- оригінал екзаменаційного листа;
- документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію - за наявності - та номер якого зазначено в екзаменаційному листку);
- запрошення-перепустку.
Запрошення для вступників - в електронному кабінеті (скриншот: zno.testportal.com.ua)
Важливі рекомендації напередодні іспитів
Усім, хто планує брати участь у вступних випробуваннях в межах додаткової сесії, в УЦОЯО радять:
- заздалегідь спланувати свій графік на визначені в запрошенні дні тестувань;
- заздалегідь прокласти маршрути доїзду (щоб ні в якому разі не запізнитись).
"З міркувань безпеки ми не публікуємо інформації про місця й дати проведення іспитів", - наголосили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Тож вступникам також наполегливо рекомендують не розголошувати, де й коли проходитимуть тестування.
"Адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань", - підсумували в УЦОЯО.
