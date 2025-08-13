ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Запрошення на ЄВІ та ЄВВ вже є: що треба взяти на спецсесію й кого не пустять

Середа 13 серпня 2025 17:06
UA EN RU
Запрошення на ЄВІ та ЄВВ вже є: що треба взяти на спецсесію й кого не пустять Запрошення на додаткову сесію ЄВІ та ЄВВ для вступників до аспірантури вже доступні (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 13 серпня, в електронних кабінетах учасників вступних випробувань було розміщено запрошення для вступників до аспірантури, які складатимуть іспити під час додаткової сесії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Яка інформація міститься у запрошеннях

Українцям розповіли, що у запрошеннях (які є одночасно й перепустками на іспит), зазначено:

  • дату, час і адресу проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ);
  • дату, час і адресу проведення єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

Запрошення на ЄВІ та ЄВВ вже є: що треба взяти на спецсесію й кого не пустятьЗапрошення на додаткову сесію ЄВІ та ЄВВ вже доступні (ілюстрація: testportal.gov.ua)

Кого до пункту тестування можуть не пустити

Згідно з інформацією УЦОЯО, вступників, які запізняться, до пункту тестування допущено не буде.

Уточнюється, що допуск до пункту тестування:

  • розпочнуть - за 30 хвилин до початку випробування;
  • припинять - за 5 хвилин до початку випробування.

Що вступникам потрібно мати при собі

Для допуску до пункту тестування вступникам потрібно обов'язково мати при собі, щоб пред'явити:

  • оригінал екзаменаційного листа;
  • документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію - за наявності - та номер якого зазначено в екзаменаційному листку);
  • запрошення-перепустку.

Запрошення на ЄВІ та ЄВВ вже є: що треба взяти на спецсесію й кого не пустятьЗапрошення для вступників - в електронному кабінеті (скриншот: zno.testportal.com.ua)

Важливі рекомендації напередодні іспитів

Усім, хто планує брати участь у вступних випробуваннях в межах додаткової сесії, в УЦОЯО радять:

  • заздалегідь спланувати свій графік на визначені в запрошенні дні тестувань;
  • заздалегідь прокласти маршрути доїзду (щоб ні в якому разі не запізнитись).

"З міркувань безпеки ми не публікуємо інформації про місця й дати проведення іспитів", - наголосили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Тож вступникам також наполегливо рекомендують не розголошувати, де й коли проходитимуть тестування.

"Адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань", - підсумували в УЦОЯО.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні рекордно зросла кількість аспірантів. Причому більшість із них - чоловіки віком старше 25 років, які отримали відстрочку від мобілізації.

Через підозри у фейковому навчанні Міністерство освіти й науки навіть розпочало перевірки вишів.

Крім того, ми пояснювали, як змінилися правила вступу до аспірантури у 2025 році.

Читайте також, хто з аспірантів в Україні може отримати більшу стипендію та коли все зміниться.

Читайте РБК-Україна в Google News
УЦОКО Вступна кампанія Поради Освіта в Україні Виші Абітурієнти
Новини
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія