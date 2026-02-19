Запрошення було, а візу не видали. Білорусь не пустили на Раду миру Трампа

"Візи для нашої делегації на засідання Ради миру не було видано, незважаючи на те, що всі документи були подані вчасно і всіх процедур було дотримано", - ідеться в повідомленні білоруського відомства.

Там додали, що заздалегідь поінформували США про те, що Білорусь на заході представлятиме Риженков. Водночас запрошення Вашингтона було адресовано самопроголошеному президенту РБ Олександру Лукашенку.

"Якщо не дотримуються навіть елементарних формальностей, про який "мир" ми говоримо?" - поскаржилися в МЗС Білорусі.