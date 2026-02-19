Запрошення було, а візу не видали. Білорусь не пустили на Раду миру Трампа

Міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков не поїхав на перше засідання Ради миру президента США Дональда Трампа. Йому не видали візу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Білорусі в соцмережі X.
"Візи для нашої делегації на засідання Ради миру не було видано, незважаючи на те, що всі документи були подані вчасно і всіх процедур було дотримано", - ідеться в повідомленні білоруського відомства.
Там додали, що заздалегідь поінформували США про те, що Білорусь на заході представлятиме Риженков. Водночас запрошення Вашингтона було адресовано самопроголошеному президенту РБ Олександру Лукашенку.
"Якщо не дотримуються навіть елементарних формальностей, про який "мир" ми говоримо?" - поскаржилися в МЗС Білорусі.
Нагадаємо, раніше в МЗС Білорусі хвалилися, що диктатор Олександр Лукашенко отримав від Дональда Трампа офіційне запрошення увійти до Ради миру, зокрема, для вирішення питань щодо Гази.
У Мінську це сприйняли "позитивно", трактуючи пропозицію як "визнання міжнародного авторитету" Лукашенка та підтвердження ролі Білорусі у врегулюванні глобальних конфліктів.
Також у МЗС РБ висловлювали готовність долучитися до роботи Ради з побудови "нової архітектури безпеки".
До слова, 19 січня стало відомо, що запрошення увійти до складу Ради миру отримав і російський диктатор Володимир Путін. Прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков тоді заявляв, що в Москві "вивчають деталі" пропозиції. У підсумку остаточного рішення щодо участі Росії в Раді миру ухвалено не було.