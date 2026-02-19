RU

Война в Украине

Приглашение было, а визу не выдали. Беларусь не пустили на Совет мира Трампа

Фото: Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков не поехал на первое заседание Совета мира президента США Дональда Трампа. Ему не выдали визу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Беларуси в соцсети X.

Читайте также: Совет мира Трампа: для чего его создали и что это значит для Украины

"Визы для нашей делегации на заседание Совета мира не были выданы, несмотря на то, что все документы были представлены вовремя и все процедуры были соблюдены", - сказано в сообщении белорусского ведомства. 

Там добавили, что заранее проинформировали США о том, что Беларусь на мероприятии будет представлять Рыженков. При этом приглашение Вашингтона было адресовано самопровозглашенному президенту РБ Александру Лукашенко. 

"Если не соблюдаются даже элементарные формальности, о каком "мире" мы говорим?" - пожаловались в МИД Беларуси. 

Беларусь позвали в Совет мира

Напомним, ранее в МИД Беларуси хвастались, что диктатор Александр Лукашенко получил от Дональда Трампа официальное приглашение войти в Совет мира, в частности, для решения вопросов по Газе.

В Минске это восприняли "положительно", трактуя предложение как "признание международного авторитета" Лукашенко и подтверждение роли Беларуси в урегулировании глобальных конфликтов.

Также в МИД РБ выражали готовность приобщиться к работе Совета по построению "новой архитектуры безопасности".

К слову, 19 января стало известно, что приглашение войти в состав Совета мира получил и российский диктатор Владимир Путин. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков тогда заявлял, что в Москве "изучают детали" предложения. В итоге окончательное решение по участию России в Совете мира принято не было.

