Приглашение было, а визу не выдали. Беларусь не пустили на Совет мира Трампа

"Визы для нашей делегации на заседание Совета мира не были выданы, несмотря на то, что все документы были представлены вовремя и все процедуры были соблюдены", - сказано в сообщении белорусского ведомства.

Там добавили, что заранее проинформировали США о том, что Беларусь на мероприятии будет представлять Рыженков. При этом приглашение Вашингтона было адресовано самопровозглашенному президенту РБ Александру Лукашенко.

"Если не соблюдаются даже элементарные формальности, о каком "мире" мы говорим?" - пожаловались в МИД Беларуси.