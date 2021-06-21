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Запретили власти. В Гонконге впервые за 18 лет отменили Демократический марш

Автор: Даша Харченко

Проходящий в Гонконге ежегодно с 2003 года марш в поддержку демократии отменили в этом году. Полиция объявила фронт за права человека "незарегистрированным".

Об этом сообщает Apple Daily со ссылкой на заявление и.о. организатора марша Чуна Чун-фая из Гражданского фронта за права человека.

По его словам, марш, который традиционно проходит 1 июля, будет сложно согласовать с местными властями, так как полиция объявила фронт "незарегистрированным".

Представитель фронта призвал жителей Гонконга продолжать оглашать свои требования 1 июля другими законными мерами.

Напомним, в январе в Гонконге задержали около 50 активистов демократического движения и бывших депутатов. Их обвинили в нарушении нового закона о безопасности.

Напомним, ранее Китай принял скандальный закон о национальной безопасности Гонконга.

Закон предусматривает наказание за организацию и участие в антиправительственных протестах, а также позволяет создать китайские спецслужбы на территории Гонконга.

В результате США и другие страны обвинили Китай в подрыве автономии Гонконга.

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Гонконг