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Заборонила влада. У Гонконзі вперше за 18 років скасували Демократичний марш

Автор: Даша Харченко

Що проходить в Гонконзі щорічно з 2003 року марш на підтримку демократії скасували в цьому році. Поліція оголосила фронт за права людини "незареєстрованим".

Про це повідомляє Apple Daily з посиланням на заяву в.о. організатора маршу Чуна Чун-фая з громадянського фронту за права людини.

За його словами, марш, який традиційно проходить 1 липня, буде складно узгодити з місцевою владою, так як поліція оголосила фронт "незареєстрованим".

Представник Фронту закликав жителів Гонконгу продовжувати оголошувати свої вимоги 1 липня іншими законними заходами.

Нагадавши, у січні в Гонконзі затримали близько 50 активістів демократичного руху і колишніх депутатів. Їх звинуватили в порушенні нового закону про безпеку.

Нагадаємо, раніше Китай прийняв скандальний закон Про національну безпеку Гонконгу.

Закон передбачає покарання за організацію та участь в антиурядових протестах, а також дозволяє створити Китайські спецслужби на території Гонконгу.

В результаті США та інші країни звинуватили Китай у підриві автономії Гонконгу.

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Гонконг