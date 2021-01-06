В Гонконге задержали десятки демократических активистов

Фото: задержание активистов в Гонконге (flickr.com bellchan)

В Гонконге задержали около 50 активистов демократического движения и бывших депутатов. Их обвинили в нарушении нового закона о безопасности.

Об этом пишет DW.

Задержания связаны с тем, что в июле минувшего года, в преддверии намеченных выборов в Законодательный совет города оппозиционные силы провели неофициальные праймериз среди демократических кандидатов.

Власти КНР тогда резко раскритиковали предварительные выборы кандидатов от оппозиции, усмотрев в них стремление оказать влияние на избирательный процесс и заявив о попытке революции. В итоге руководство специального административного района КНР отложило на 12 месяцев выборы, которые должны были пройти в сентябре 2020 года, назвав в качестве причины пандемию коронавируса.

Напомним, ранее Китай принял скандальный закон о национальной безопасности Гонконга.

Закон предусматривает наказание за организацию и участие в антиправительственных протестах, а также позволяет создать китайские спецслужбы на территории Гонконга.

В результате США и другие страны обвинили Китай в подрыве автономии Гонконга.