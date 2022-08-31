Запрет выдачи виз в ЕС должен касаться и граждан Беларуси, - Кулеба

Граждане Беларуси также должны попадать под запрет на выдачу виз в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью "Радио Свобода" .

Он напомнил об соучастии Беларуси в войне против Украины.

"Безусловно. Беларусь является соучастником в преступлении агрессии, совершенной Российской Федерацией", - ответил Кулеба.

Как сообщалось, ранее Франция и Германия заявили, что ЕС должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с властью.

Напомним, министры иностранных дел Европейского союза на встрече в Праге 31 августа могут договориться об ужесточении выдачи виз для жителей России.

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