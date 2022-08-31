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Заборона видачі віз до ЄС має стосуватися і громадян Білорусі, - Кулеба

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Київ, Середа 31 серпня 2022 01:17
Заборона видачі віз до ЄС має стосуватися і громадян Білорусі, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави МЗС України Дмитра Кулеби в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він нагадав про співучасть Білорусі у війні проти України.

"Безумовно. Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої Російською Федерацією", - відповів Кулеба.

Як повідомлялося, раніше Франція і Німеччина заявили, що ЄС повинен продовжувати видавати візи росіянам, не пов'язаним з владою.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського союзу на зустрічі в Празі 31 серпня можуть домовитися про посилення видачі віз для жителів Росії.

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Білорусь Дмитро Кулеба
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