Стуб про послання до Росії: ви не перемагаєте, Путіна треба посадити за стіл переговорів

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що Україна перебуває у вигіднішому становищі на полі бою, у зв'язку з чим закликав Росію сісти за стіл переговорів закінчити війну.

У ході інтерв'ю у Стубба запитали, на якому етапі зараз перебувають мирні переговори щодо України, оскільки раніше влітку він був налаштований досить оптимістично.

Відповідаючи на запитання, фінський президент сказав, що Україна перебуває зараз у кращому становищі як у військовому, так і в політичному та фінансовому плані, ніж рік тому. За його словами, зараз активно ведеться човникова дипломатія і "люди розраховують на якесь часткове припинення вогню". У цьому контексті він згадав візит американкою делегації до Москви та Києва та роботи президента США Дональда Трампа.

На питання, чи активізувалися зусилля щодо потенційної угоди через високі ціни на енергоносії, Стубб сказав, що "частково так", але це пов'язано як з ударами України по НПЗ у Росії, так і з війною на Близькому Сході.

Також він сказав, що Україна перебуває зараз у більш вигідному становищі на полі бою і вважає, що Україна перемагає. Як аргументи президент Фінляндії назвати дві складові - втрати та просування на фронті. За його словами:

співвідношення втрат України та Росії становить один до п'яти;

цього року РФ захопила 900 квадратних кілометрів української території, але Україна повернула 800 квадратних кілометрів.

У зв'язку з такою ситуацією він наголосив, що диктатора РФ Володимира Путіна потрібно посадити за стіл переговорів і закінчити війну (судячи з усього, він має на увазі повноцінну мирну угоду).

"Тому я думаю, що наше послання росіянам таке: "Послухайте, хлопці, ви не виграєте цю війну, тож давайте спробуємо її закінчити". Зеленський хоче миру, Трамп хоче миру, і тепер нам потрібно домогтися того, щоб Путін сів за стіл переговорів", - сказав Стубб.

Він додав, що якщо йдеться про часткове припинення ударів, то тоді послання буде таким:

"Добре, якщо Україна не завдає ударів по нафтопереробних заводах, тоді Росія не повинна завдавати ударів по об'єктах енергетики та електропостачання в Україні, особливо з наближенням зими", - резюмував президент Фінляндії.