За время действия военного положения в Украину не пустили более 1600 россиян

Иллюстративное фото (УНИАН)

Пограничники РФ за этот период не пропустили на территорию России 351 украинца

Сотрудники Государственной пограничной службы не пропустили на территорию Украины около 1650 граждан России за период действия военного положения в десяти областях - с 26 ноября по 26 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Соответствующую информацию озвучил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Так, за последние сутки в Украину не допустили 89 россиян.

При этом пограничники РФ за этот период не пропустили на территорию России 351 гражданина Украины.

Напомним, спикер ГПСУ Олег Слободян ранее сообщал, что по состоянию на понедельник, 24 декабря, с начала действия военного положения в Украину не пропустили более 1,5 тыс. граждан Российской Федерации.

Как писало РБК-Украина ранее, в связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет.

Подчеркнем, в среду, 26 декабря, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос продления военного положения. Сегодня истекает срок военного положения, объявленного в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.