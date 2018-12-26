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В областях с военным положением снизился уровень преступности

Новости » Политика    26.12.2018 - 15:29
В областях с военным положением снизился уровень преступности
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Количество преступлений за месяц снизилось на 26%

За время военного положения в десяти областях Украины на 26% снизилось количество преступлений. Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко отметил, что в десяти областях, где действовало военное положение, за месяц зарегистрировали на 26% меньше преступлений, чем обычно. Он также подчеркнул, что пограничники развернули более тысячи россиян, которые на границе не смогли обосновать цель поездки в Украину.

В областях с военным положением снизился уровень преступности

Напомним, ранее Порошенко объявил, что военное положение в Украине прекращено с 26 декабря. Он также подчеркнул, что данное решение основывается на анализе текущей ситуации с безопасностью в стране.

Кроме того, он отметил, что за время военного положения серьезно усилена воздушная оборона, а также на три месяца была ускорена передача техники и вооружения украинской армии. Одной из причин отказа продлить военное положение он назвал необходимость проведения президентских выборов 31 марта 2019 года.

 

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