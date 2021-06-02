Запрет продажи лекарств детям и "ковидный" закон: что сегодня рассмотрит Рада

Сегодня народные депутаты Украины собираются на заседание. В частности, они рассмотрят десять ратификаций и законопроекты о запрете продажи лекарств детям.
Об этом речь идет в повестке дня Рады.
Парламентарии также намерены рассмотреть вопрос о десяти ратификациях.
В частности, речь идет о законопроектах:
Кроме этого, нардепы планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о продаже лекарственных средств детям, законопроект №5415 по урегулированию отдельных вопросов социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни, законопроект №5376 по стимулированию развития цифровой экономики в Украине.