UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Запрет авиасообщения с Беларусью: стало известно, как увеличится время полетов

Автор: Ульяна Безпалько

В связи с запретом авиасообщения между Украиной и Беларусью существенно увеличится продолжительность полетов, маршрут которых проходил через белорусское воздушное пространство. Время таких полетов может увеличиться на 25-35 минут.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

В министерстве подчеркнули, что сейчас могут говорить только о рейсах украинских компаний.

"По предварительным расчетам, продолжительность полетов в обход Беларуси в среднем вырастет на 25-35 минут", - сообщили в МИУ.

Что касается того, подорожают ли билеты, то у министерства нет этой информацию, поскольку цены на билеты устанавливает сам перевозчик.

Напомним, уже с полуночи 26 мая 2021 года будет закрыто авиасообщение между Украиной и Беларусью. Это стало реакцией на инцидент с самолетом Ryanair и задержание основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Посольство Украины в Беларуси уже выпустило разъяснение того, как украинские граждане смогут покинуть территорию Беларуси. В частности, из этой страны можно будет выехать через пункты пропуска на сухопутной границе. На сегодня между странами работают шесть таких пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусьполетыавиасообщение