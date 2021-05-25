Запрет авиасообщения с Беларусью: стало известно, как увеличится время полетов

В связи с запретом авиасообщения между Украиной и Беларусью существенно увеличится продолжительность полетов, маршрут которых проходил через белорусское воздушное пространство. Время таких полетов может увеличиться на 25-35 минут.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

В министерстве подчеркнули, что сейчас могут говорить только о рейсах украинских компаний.

"По предварительным расчетам, продолжительность полетов в обход Беларуси в среднем вырастет на 25-35 минут", - сообщили в МИУ.

Что касается того, подорожают ли билеты, то у министерства нет этой информацию, поскольку цены на билеты устанавливает сам перевозчик.