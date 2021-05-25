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Заборона авіасполучення з Білоруссю: стало відомо, як збільшиться час польотів

Автор: Уляна Безпалько

У зв'язку із забороною авіасполучення між Україною та Білоруссю істотно збільшиться тривалість польотів, маршрут яких проходив через білоруський повітряний простір. Час таких польотів може збільшитися на 25-35 хвилин.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

У міністерстві підкреслили, що зараз можуть говорити тільки про рейси українських компаній.

"За попередніми розрахунками, тривалість польотів в обхід Білорусі в середньому зросте на 25-35 хвилин", - повідомили в МІУ.

Що стосується того, чи подорожчають квитки, то у міністерства немає цієї інформації, оскільки ціни на квитки встановлює сам перевізник.

Нагадаємо, вже з опівночі 26 травня 2021 року буде закрито авіасполучення між Україною та Білоруссю. Це стало реакцією на інцидент з літаком Ryanair і затримання засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

Посольство України в Білорусі вже випустило роз'яснення того, як українські громадяни зможуть покинути територію Білорусі. Зокрема, з цієї країни можна буде виїхати через пункти пропуску на сухопутному кордоні. На сьогодні між країнами працюють шість таких пунктів.

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