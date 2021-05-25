Заборона авіасполучення з Білоруссю: стало відомо, як збільшиться час польотів

У зв'язку із забороною авіасполучення між Україною та Білоруссю істотно збільшиться тривалість польотів, маршрут яких проходив через білоруський повітряний простір. Час таких польотів може збільшитися на 25-35 хвилин.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

У міністерстві підкреслили, що зараз можуть говорити тільки про рейси українських компаній.

"За попередніми розрахунками, тривалість польотів в обхід Білорусі в середньому зросте на 25-35 хвилин", - повідомили в МІУ.

Що стосується того, чи подорожчають квитки, то у міністерства немає цієї інформації, оскільки ціни на квитки встановлює сам перевізник.