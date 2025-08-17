ua en ru
Заправляли літак Путіна за готівку: Рубіо розповів про курйоз на Алясці

США, Неділя 17 серпня 2025 18:26
Заправляли літак Путіна за готівку: Рубіо розповів про курйоз на Алясці Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Санкції дуже сильно впливають на Росію загалом. Наприклад, під час саміту на Алясці росіянам довелося заправляти літак російського диктатора Володимира Путіна за готівку - банківські картки не спрацювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо.

Рубіо запевнив, що усі санкції, які діяли під час вступу на посаду президента США Дональда Трампа, залишилися у недоторканості. Також залишився і вплив, який санкції вчиняють на Росію.

Через це під час зустрічі Трампа та Путіна в Анкориджі дійшло до курйозного моменту. Росіянам довелося платити за пальне для літака готівкою.

"Коли росіяни висадилися на Алясці, їм потрібно було заправитися. Їм довелося запропонувати заплатити готівкою за заправку своїх літаків, бо вони не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони стикаються з наслідками щодня", - зазначив Рубіо.

Зазначимо, що це не єдина курйозна ситуація, яка була пов'язана із самітом. Так, Національне громадське радіо (NPR) США заявило, що перед зустріччю Дональда Трампа і Володимира Путіна журналісти виявили у бізнес-центрі одного з готелів роздруковані матеріали, пов'язані з самітом.

Після цього Білий дім був змушений спростовувати цю інформацію. Речниця адміністрації Анна Келлі назвала публікацію NPR "смішною" та вже традиційно для Білого дому обрушилася на видання із критикою.

